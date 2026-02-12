El jefe de IA de Microsoft pone fecha al fin del trabajo de oficina tradicional: "La mayoría de tareas se automatizarán en 18 meses"

Mustafa Suleyman habla durante la primera jornada de la Cumbre sobre Seguridad de la IA celebrada en Bletchley Park, en 2023

Con la Inteligencia Artificial está claro que la frase "el futuro ya es presente" tiene más sentido que nunca. En esa desatada y rápida carrera por la supremacía tecnológica, Microsoft tiene claro su gran objetivo, que es el de conseguir que la denominada "autosuficiencia real" llegue a todas las empresas del mundo.

Bastante claro ha dejado el tema Mustafa Suleyman, director de IA de la empresa, quien no ha dudado ni un segundo a la hora de abordar este tema con palabras claras y concisas. "Tenemos que desarrollar nuestros propios modelos básicos, que se encuentran en la vanguardia absoluta, con una capacidad de cálculo de gigavatios y algunos de los mejores equipos de formación en IA del mundo".

Cofundador de Google DeepMind, se incorporó a Microsoft en 2024 y ahora, en unas declaraciones al Financial Times, se ha mostrado tajante. "El trabajo de oficina, en el que te sientas frente a un ordenador, ya seas abogado, contable, gestor de proyectos o comercial, la mayoría de esas tareas estarán totalmente automatizadas por una IA en los próximos 12 a 18 meses".

Por eso, desde la compañía tecnológica, se están llevando a cabo importantes esfuerzos para conseguir dicha autosuficiencia. "Esa es nuestra verdadera misión", añadía en estas mismas declaraciones Suleyman.

En concreto, ha afirmado que el objetivo de Microsoft es el de captar una mayor cuota del mercado empresarial trabajando en una "AGI (inteligencia artificial general) de nivel profesional"

"Diseñar una IA para tu empresa será como crear un podcast"

Y es que él tiene muy claro hacia donde va la inteligencia artificial, que es hacia la creación de sistemas personalizados para cada empresa. "Crear un nuevo modelo será como crear un podcast o escribir un blog. Será posible diseñar una IA que se adapte a las necesidades de cada organización institucional y personal del planeta".

"Estos agentes de IA serán capaces de coordinarse mejor dentro de los flujos de trabajo de las grandes instituciones en los próximos dos o tres años, añadió. Las herramientas de IA también serán capaces de aprender y mejorar con el tiempo, tomando medidas más autónomas"

Asume que la competencia es feroz, por lo que la inversión de Microsoft será muy alta, tanto es así que la compañía ha previsto que gastará 140.000 millones de dólares en inversiones de capital en su año fiscal, que finaliza en junio, ya que aumenta el gasto en la infraestructura necesaria para desarrollar la IA.

El temor de los inversores a que ese gasto esté inflando una "burbuja" de IA ha golpeado las acciones de las grandes tecnológicas, con una caída de más del 13% en las acciones de Microsoft durante el último mes.

"No hay duda de que estamos viviendo una situación sin precedentes, y creo que los mercados están tratando de comprender cómo se desarrollará en los próximos cinco años. Todos estamos convencidos de que estos rendimientos se traducirán en ingresos y en resultados"

Crear una "superinteligencia médica"

Uno de los grandes desafíos en los que centra su discurso Suleyman es en el de la asistencia sanitaria, por eso está ya sobre la mesa la posibilidad de crear una "superinteligencia médica", en la que los programas de IA puedan ayudar a resolver la enorme crisis de personal y las largas horas de espera de esos sistemas sanitarios totalmente sobrecargados.

Pero ese no es un plan a largo plazo, sino que según cuenta, el año pasado ya presentaron una herramienta de diagnóstico basada en IA que "puede superar a los médicos en algunas tareas".

Ese es el germen de un proyecto todavía mayor, porque Suleyman amplía esta información explicando que Microsoft, lo que persigue, es crear una "superinteligencia humanista", que se traduce en tener tecnologías de IA pero que permanezcan bajo el control humano.

"Tenemos que replantearnos eso y partir de la base de que solo debemos crear un sistema de este tipo si estamos seguros de que podemos controlarlo y de que funciona de forma subordinada a nosotros", afirmó.

“Estas herramientas, como cualquier otra tecnología anterior, están diseñadas para mejorar el bienestar humano y servir a la humanidad, no para superarla”