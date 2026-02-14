Un diputado del PSOE durante la etapa de Felipe González le responde como nadie tras lo que dijo sobre Sánchez

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha causado un gran revuelo esta semana con su reacción a los malos resultados del PSOE en las elecciones en Aragón. En un acto, decidió revelar que él no votará al actual líder del Ejecutivo y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

El exdirigente socialista criticó que en el PSOE hay una falta "total" de autocrítica tras lo ocurrido en los últimos comicios autonómicos y considera que es un resultado que se va a seguir repitiendo.

"Esto es lo que va a pasar en España, por el camino que vamos no se evita", aseguró, antes de destacar que, para detener el ascenso de Vox, hay que hacer "que el país funcione". Por ello, consideró que la clave está en los servicios públicos y en la política de vivienda.

Felipe González no dudó en confesar que él no votará a favor de Pedro Sánchez en las próximas elecciones generales y que sí lo hará "en blanco" porque los "actuales candidatos" no le representan.

"Me parecen injustas tus recientes manifestaciones"

Tras todo el lío que se ha armado en los últimos días, Juan Luis Colino Salamanca, militante del PSOE desde el año 1974 y diputado en el Congreso entre los años 1977 y 1987, coincidiendo con el Gobierno de Felipe González, y eurodiputado entre los años 1986 y 1999, ha dado la réplica más sonada.

En una columna de opinión en el diario El País, no ha dudado en responder a lo que ha hecho y dicho esta semana. "Eres un poco mayor que yo, Felipe González. Nos conocimos en torno al año 1975. Por esa época, te acompañé en un viaje raro y clandestino a Yugoslavia. Nos hemos saludado con respeto en varias ocasiones", ha iniciado.

"He defendido tu obra política porque es también la de nuestra generación. Somos muchos los mimbres, muchos también sin renombre", ha reconocido, antes de señalar que su aportación es "seguramente mínima". "Lo mucho o poco que pude aportar a la reconstrucción del PSOE en Valladolid y en Castilla y León por mi trabajo como diputado en el Congreso y, posteriormente, como eurodiputado", ha añadido.

Pero Juan Luis Colino Salamanca ha ido a más y no ha dudado en razonar que "sí me parecen injustas tus recientes manifestaciones, magnificadas y ampliadas, como no puedes desconocer que sucedería, por ciertos medios de comunicación".

"¿Te imaginas, Felipe, nuestra reacción, si algún compañero entre los años 1974 y 1993, en cualquiera de los niveles, desde una agrupación local al Comité Federal hubiese dicho eso de ‘yo no votaré al PSOE’? Imagino tu respuesta: 'Coño. ¿Qué haces aquí?'", ha expuesto.

Respecto a sus palabras sobre la "cierta equivalencia entre Vox y Bildu", el histórico militante del PSOE ha reconocido que quiere pensar que "tienes mucho que matizar". "Bildu es también el esfuerzo de muchos socialistas, vascos en primer lugar, pero también de otras partes de España, que, pese a su dolor, sus lágrimas, su rabia, la incomprensión, se esforzaron porque el terrorismo dejara las armas y decidiese hacer política con la palabra", ha apuntado.

Juan Luis Colino Salamanca ha puesto en valor que "hay una renuncia real, evidente, al terrorismo" y que no ha oído a nadie de Bildu "volver a ensalzar al terrorismo". "De Vox no puedo decir lo mismo. En el mismo Congreso ha ensalzado el golpe de Estado de 1936 contra la República y se ha negado a repudiarlo. Juzga la etapa del franquismo como necesaria y exitosa", ha explicado.

"Hoy, año 2026, el caballo que cabalga se llama exclusión del diferente, sea por sexo, raza, o inclinación sexual, autoritarismo, particularismo, destrucción de Europa, sometimiento a la ley del más fuerte. Con todo mi respeto y aprecio", ha sentenciado.