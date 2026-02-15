Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
En México se pronuncian en estos términos sobre la medalla de Ayuso a Trump: hablan de ella como "la polémica presidenta"
El discurso de la dirigente madrileña da que hablar hasta fuera de España.

Isabel Díaz Ayuso y Donald Trump.Getty Images

El discurso de Isabel Díaz Ayuso que ofreció, en vídeo, en The Hispanic Prosperity Gala, evento organizado sobre la influencia latina en todo el mundo, sigue dando que hablar en España, pero también en países como México.

La dirigente madrileña ha causado un gran revuelo en los últimos días al anunciar que otorgará la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos, en el 250º aniversario de su independencia.

Después de defender su decisión, definir a Estados Unidos como "principal faro del mundo libre" y arremeter contra países como México, desde el medio mexicano Milenio, en una columna de opinión de Enrique Toussaint, se han pronunciado sobre ello.

Al inicio del artículo, ha recordado que "la lengua es el principio y final del pensamiento". "Somos lo que podemos pensar, y solo es pensable aquello que es decible. Por ello, exterminar una lengua es destruir una cosmovisión del mundo. Una forma particular de entender la vida y la humanidad", ha explicado.

Una introducción que ha hecho para mezclar lo que ha conseguido Bad Bunny con su actuación en el descanso de la Super Bowl, plantando cara a las políticas aplicadas por el presidente de EEUU, Donald Trump.

"La paradoja del español es innegable. En América es una lengua rebelde, nacida de la conquista, pero asumida como propia desde la Ciudad de México hasta Buenos Aires. Una lengua que se enfrenta al racismo y la discriminación en contextos como la América de Trump", ha razonado.

El autor de la columna de opinión ha reconocido que la actuación de Bad Bunny se ha convertido en "un acto de rebeldía desde la lengua misma". "Por eso Trump aborrece a Bad Bunny. Porque le recuerda que los Estados Unidos es un crisol de razas y lenguas", ha añadido.

"Ese mismo español que se rebela en Estados Unidos frente a la criminalización, es una lengua que se asume como hegemónica en lugares como España", ha destacado, antes de expresar que "su avance amenaza con marginalizar, aún más, a lenguas como el catalán, el gallego o el euskera".

En el artículo, ha justificado que la España "monolingüe es un sueño de proyectos políticos como Vox, los aliados de Trump en España". "Esa misma idea imperialista del español está presente en políticas como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso", ha asegurado.

"La polémica presidenta decidió otorgarle un reconocimiento a Donald Trump por la defensa de la hispanidad", ha expuesto. También ha calificado como dolorosa la decisión de Ayuso.

"Otorgarle en su residencia de Mar-A-Lago un reconocimiento a un fascista que persigue niños de cinco años por su color de piel o que deporta a hispanoparlantes por el simple hecho de serlo, es doloroso para quienes hablamos la lengua de Cervantes", ha reiterado.

Enrique Toussaint ha defendido a Bad Bunny por "su reivindicación de lo latino frente al fascismo y a la actuación cobarde de la policía migratoria en Estados Unidos". "Y, por otro lado, la presidenta de la capital de España hincándose frente a Trump. Ofreciéndole una medalla por la hispanidad a quien odia a los cientos de millones de personas que hablamos el español", ha razonado.

