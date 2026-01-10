"8 cubitos de hielo por 25 euros": la locura de precios en el supermercado favorito de Hollywood

Antes de hablar de estanterías llenas de comida orgánica carísima, conviene recordar un dato incómodo: más de 40 millones de personas dependen en Estados Unidos de ayudas públicas para poder comer. Y aun así, en este mismo país ha prosperado uno de los supermercados más caros —y fotografiados— del planeta.

Estamos en Beverly Hills, Los Ángeles. En la esquina de Beverly Boulevard con Fairfax Avenue se levanta la primera tienda de Erewhon en la ciudad. La corresponsal de Der Spiegel, Jonas Leppin, relata una misión sencilla: gastar 50 dólares. Solo eso. Spoiler: no es tan fácil.

Un templo del lujo… con olor propio

Frascos de mantequilla de almendras tostadas orgánica de la marca Erewhon en Manhattan Beach, California (EEUU). Jay L Clendenin

Nada más cruzar la puerta, el impacto es físico. Ruido alto, frío intenso y música pop-house a todo volumen. El aire huele a una fragancia floral diseñada expresamente para la cadena: el llamado "olor a Erewhon". Todo está pensado para la experiencia, no para la compra práctica.

El concepto actual poco tiene que ver con la idea original de sus fundadores, Michio y Aveline Kushi, que abrieron en 1966 una pequeña tienda en Boston con una misión clara: promover una alimentación holística y saludable. El nombre, Erewhon, era un anagrama de nowhere ("en ninguna parte").

El giro llegó en 2011, cuando Tony y Josephine Antoci compraron la cadena y la transformaron en un supermercado orgánico de lujo, perfectamente adaptado a Instagram y a la cultura celebrity de Los Ángeles.

Comida bonita, etiquetas invisibles

En la entrada, vitrinas de acero inoxidable exhiben platos preparados bajo una iluminación digna de un desfile de moda. Ensaladas, sopas, jugos prensados en frío y sushi recién hecho. Todo luce impecable. Lo que no se ve fácilmente son los precios.

No parece casual. Erewhon se hizo viral hace meses por vender una sola fresa japonesa por 19 dólares. En TikTok, Heidi Klum contó que esperó cuatro días para conseguirla. Tras darle un mordisco, sentenció: "Sabe a fresa".

El supermercado como símbolo de estatus

Erewhon domina varios géneros de éxito en redes sociales:

Vídeos de haul, mostrando bolsas de la compra, contenido de alimentación "saludable", parodias constantes sobre sus precios desorbitados y celebridades como Gwyneth Paltrow, Kim Kardashian o Chris Hemsworth elogian sus productos como "transformadores".

Intento de compra: fracaso anunciado

La reportera empieza a buscar algo que encaje en el presupuesto: pizza de pesto sin gluten ni cereales: 15,99 dólares; cuatro huevos duros: 13 dólares; ocho cubitos de hielo Penny Pound Ice: 29,99 dólares (25,50 euros).

El primer cálculo: 59 dólares. Devuelve todo. Casi 30 dólares por agua congelada es su límite moral. "Representa lo que la gente entiende por Los Ángeles", resume la influencer Christina Najjar. El café, el barrio, ahora el supermercado: todo se convierte en estatus.

¿Quién compra realmente aquí?

Tras un rato observando, el patrón se repite. Dos tipos de clientes: turistas que documentan cada compra con el móvil, como Kate (30) y Elle (23), de Londres, que gastan 30 dólares por paquete en gomitas veganas antiestrés. "Es como un club", dicen. "Pero saludable"; y clientes habituales, discretos y silenciosos.

"Tengo suficiente dinero. No me preocupo por eso"

Davis, 65 años, exterapeuta, lo resume así: "Tengo suficiente dinero. No me preocupo por eso". Una vez al mes gasta 200 dólares en pasteles y taquitos de pollo. Y, a veces, se cruza con Winona Ryder.

Suplementos imposibles y batidos de famosos

Luego están los suplementos que parecen salidos de un laboratorio futurista: Agent Nateur holi (melena): 99 dólares; Agent Nateur holi (melena): 99 dólares; Cosmic Berry Sea Moss Gel: 88 dólares. Ni sabe qué son. Tampoco puede pagarlos.

El corazón del negocio son los batidos de famosos. Pido el "Strawberry Glaze Skin Smoothie" de Hailey Bieber: 20 dólares. Lleva fresa, matcha, agua de coco… y musgo marino morado. Está muy bueno. Eso es innegable.