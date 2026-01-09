Leticia Dolera ve lo que está pasando en los supermercados y pide a los clientes que NO se sumen a la moda

La directora Leticia Dolera ha estado en Malas personas, el podcast de Victoria Martín, y ha dejado una curiosa reflexión sobre lo que está pasando cada vez más en muchos supermercados.

La autora de la serie Pubertad ha pedido a los ciudadanos que, cuando vayan a un supermercado, no usen las cajas de autopago, cada vez más comunes, no sólo ahí, también en todo tipo de macrotiendas de ropa.

"Yo animo a toda la gente a no ir a las cajas de autopago y hacer cola. Por lo menos en el supermercado hagamos la cola. Con las cajeras y los cajeros. Aprovecha para llamar a alguien por teléfono. Aprovecha para estar en silencio contigo misma", ha pedido la actriz y directora.

La neurociencia y la felicidad

Una reflexión con la que no está de acuerdo la presentadora. "No te apoyo mucho en eso porque me gusta mucho el hacer el tucutú", en referencia al hecho del ruido que hacen los objetos cuando pasan por la caja.

"Claro, yo lo entiendo", apostilla Dolera. "Nadie es desagradable conmigo, que esto suele pasar también mucho, como que te van lanzando... y yo lo hago sola divinamente, no hablo con nadie. Cada vez vamos a estar como más aislados", comenta Martín.

Algo que le parece "horrible" a Dolera: "Es que la neurociencia ya te dice que genera endorfinas de felicidad, que te genera, da sensación de pertenencia, de sentido de la vida. Hablamos poco del sentido de la vida".

"A mi la gente... yo no me veo apuntado a un sitio para ir a tirar hachas o apuntándome a un, no sé. Pero de verdad, yo creo que te hace más feliz, el pertenecer a una comunidad con más gente", señala Martín. "Sentir que perteneces a un grupo", sentencia Dolera.

Una cajera responde

En los comentarios a la publicación han respondido personas de todos los trabajos, también cajeras.

"Pues yo que soy dependienta ánimo a todo el mundo a que vaya a la caja de autocobro… Me ahorráis tener que aguantar muchos clientes mal educados y puedo invertir mi tiempo en mis otras 500 tareas pendientes", comenta.

Otra añade en este sentido: "Chicas, la gente que trabaja en comercio o en cajas tiene 826282 tareas más además de cobrarte que pueden realizar tranquilamente si vas por el autopago".

Y, del lado contrario, dicen: "Como dijo Ana Milán, las cajas de auto cobro no te darán la pensión, simple y sencillo".