Cuesta 7,98 euros y supera a los de 18 euros: el roscón de supermercado que se ha coronado como el "claro ganador" de 2026

Cuando parece que la Navidad está a punto de terminar llega la época favorita de muchos españoles: la víspera de los Reyes Magos que, como cada año, trae consigo un dulce que a muchos encanta, el roscón de reyes.

Cenando con Pablo ha analizado en El HuffPost los roscones de reyes de los supermercados con más clientes de España y ha elaborado una lista con los mejores en función, sobre todo, de la calidad en función del precio que tienen.

Los dulces analizados son los de Mercadona, Aldi, Carrefour, Lidl, El Corte Inglés y Dia. Muy importante: todos ellos con nata. El primero que analizan es el de Aldi, que vale 7,98 euros y que pesa 700 gramos y al influencer Cenando con Pablo le gusta: "No puedo ponerle ningún pero. No hay nada que desentone. Me sabe bien la nata, bien a agua de azahar, buena proporción de azuquitar por encima". Su nota es un 9.

El siguiente es el de Mercadona, que cuesta 9,30 euros y pesa 800 gramos. "Visualmente me gusta bastante. Mejor de lo que me esperaba", dice Cenando con Pablo, que le acaba dando de nota un 6,4.

Después comparan el de Carrefour pequeño, 420 gramos de roscón a un precio de 6,49. "Está esponjoso. Se me queda básico de sabor. No lo veo malo pero le voy a dar un 6", dice el influencer con 996.400 seguidores en TikTok.

Llega el turno de Lidl. 750 gramos de roscón a un precio de 9,49 euros. "Al tacto no lo noto áspero. Es el más flojo. Este es el primer día, imagina el tercero. Este envejece peor. No lo apruebo. Le doy un 3".

Aldi gana a El Corte Inglés

Penúltimo roscón analizado, supermercado Dia. 7,99 euros y 550 gramos de peso y este tiene fines solidarios y parte va para niños con cáncer. "Está correcto pero no es la bomba. Le voy a dar un 7".

Y por último, el roscón de El Corte Inglés, el más caro de todos: 18 euros y 850 gramos de peso. "Al tacto mola. La base está hidratadita. A mí me ha gustado más el de Aldi, por poco pero me ha gustado más el de Aldi", sentencia el creador de contenido gastronómico.

Según Cenando con Pablo, el roscón de Aldi, a 7,98 euros gana la porra con 9. Muy cerca está el roscón de El Corte Inglés, a 18 euros, con una nota de 8,5.

Aquí un ranking de puntuaciones de Cenando con Pablo:

Aldi : 7,98 euros. 700 gramos. Nota Cenando con Pablo: 9.

: 7,98 euros. 700 gramos. Nota Cenando con Pablo: 9. Mercadona : 9,30 euros. 800 gramos. Nota Cenando con Pablo: 6,4.

: 9,30 euros. 800 gramos. Nota Cenando con Pablo: 6,4. Carrefour : 6,49 euros. 430 gramos. Nota Cenando con Pablo: 6.

: 6,49 euros. 430 gramos. Nota Cenando con Pablo: 6. Lidl : 9,49 euros. 750 gramos. Nota Cenando con Pablo: 3.

: 9,49 euros. 750 gramos. Nota Cenando con Pablo: 3. Dia : 7,99 euros. 550 gramos. Nota Cenando con Pablo: 7.

: 7,99 euros. 550 gramos. Nota Cenando con Pablo: 7. El Corte Inglés: 18 euros. 850 gramos. Nota Cenando con Pablo: 8,5.

El mejor roscón según la OCU

Como cada año, la Organización de Consumidores (OCU) ha elaborado su propia lista con los mejores roscones de supermercado con el apoyo de un grupo de pasteleros, que han probado y valorado 12 roscones.

El titular es claro: sólo seis de 12 roscones de reyes analizados aprueban. El ganador también está claro: gana de calle el roscón relleno de nata 100% Carrefour Extra, destacado como Compra Maestra por la organización.

"Bollo bien fermentado, con alveolado adecuado, buen tamaño, abundante azúcar en grano y textura jugosa. Buen olor a bollería, abundante presencia de nata de dulzor equilibrada, el bollo es sabroso, se aprecia la mantequilla y un sabor a azahar equilibrado", señala en su análisis la OCU. Este roscón cuesta 9,49 euros y es de 750 gramos.

Roscón de Reyes de Carrefour OCU

Después de Carrefour va el Roscón de nata 100% El Obrador de El Corte Inglés a 18 euros y en el tercer puesto del podio está el Roscón de Reyes nata 100% de Lidl, que vale 9,49. Ambos analizados por Cenando con Pablo.

En cuanto a los peores, la OCU pone en su estudio que cinco de los roscones analizados, los de Aldi, HiperUsera, BM, Froiz y Mercadona, mezclan la nata con otras grasas vegetales más baratas como palma, coco, nabina o palmiste.