A Gordon Ramsay le bastan unas pocas palabras para describir cómo fue conocer a Dabiz Muñoz

El popular chef Gordon Ramsay ha concedido una entrevista en Esquire en el que ha expresado abiertamente su opinión acerca de la cocina española y el buen momento que vive, haciendo hincapié especialmente en el chef madrileño Dabiz Muñoz.

"Dios, cuando Dabiz Muñoz vino a Londres... Fue increíble", ha expresado el británico en el vídeo publicado en TikTok por el citado medio (@esquirespain). Hablando maravillas de Muñoz, también ha recordado cuando visitó su restaurante en Madrid: "Fue fenomenal".

Ha destacado que cada cinco años hay "entre seis o diez nuevos jóvenes chefs destacando, hombres y mujeres, así que es difícil elegir a uno en concreto". Acto seguido ha mencionado al chef Dani García, quien ha ido también a Ibiza a visitar el recientemente inaugurado restaurante de Ramsay, Hell's Kitchen.

"Hay mucho movimiento excitante en la cocina española ahora mismo. En Londres tengo alrededor de una docena de chefs españoles trabajando conmigo en varios restaurantes", ha rematado.

Además, ha comparado destacado que la cocina española es "tan significativa" como la francesa, pero "sin la arrogancia, España es mucho más feliz internamente y son muy discretos sobre su éxito. Me encanta eso".

"He sentido un gran respeto por la cocina española durante mucho tiempo, cuando comencé como chef joven, allá por el 1993, ahorré algunos euros y me lo gasté para ir tres días a El Bulli. Allí empezó esa fascinación. Me enamoré de Marid, de Barcelona y las tapas", ha destacado.