A Javier Aroca le basta con una sola palabra para describir a Feijóo: una comparación de lo más curiosa

El tertuliano Javier Aroca ha cargado contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, este lunes en una de sus intervenciones en el programa de Hoy por Hoy de la radio Cadena Ser calificándole como "el biscuter de la política española".

"¿El problema de Feijoo cuál es? Es que Feijoó es como un bicuter, no tiene marcha atrás, es que cada vez que hace algo no tiene retorno. Ya os digo, es el biscuter de la política española", ha aseverado el colaborador.

En concreto, Aroca ha hecho referencia a un microcoche de la década de 1950 que se fabricó en España y que tenía como para principal característica que el vehículo no podía dar marcha atrás, lo que obligaba a los conductores a maniobrar con la ayuda de sus pies o levantando el vehículo.

Durante la tertulia, los colaboradores del programa han hablado sobre la polémica despertada por el acto solemne de la apertura del Año Judicial, un evento institucional que tiene lugar este viernes en el Palacio de Justicia y que marca el inicio del año en los Tribunales.

Sin embargo, este año el acto está marcado por una enorme tensión política, judicial y mediática y ha puesto en el punto de mira quien asiste y que no, siendo una de las bajas más notables la del presidente del PP y líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo.

Además, Aroca también ha criticado la no asistencia del político popular al acto y le ha definido como "torpe institucionalmente", tanto a él como a sus asesores, y le ha acusado de "apoyar el gamberrismo".

Tampoco ha faltado una pullita para la presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, cuando el tertuliano ha expuesto que uno de los problemas de Feijóo es "con la extrema derecha externa y con la extrema derecha interna, representada por la señora Díaz Ayuso".