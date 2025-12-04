'The New York Times' es tajante con lo que está haciendo Pedro Sánchez en España y le definen como pocas veces

El histórico diario estadounidense The New York Times, fundado en 1851 por Henry Jarvis Raymond y George Jones, ganador de 132 Premios Pulitzer, ha analizado con pelos y señales lo que está pasando en España con la inmigración, uno de los debates más comentados en el país.

En el artículo del periodista Jason Horowitz, jefe de la delegación de Madrid del periódico, destacan la apuesta de España por la inmigración "para crecer, a pesar de las críticas" y pone en el punto de mira al estandarte de esta iniciativa en el país, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Todo lo cuenta a través de conocer a Luz Fanny Arce Campiño, una mujer de 53 años que llegó desde Estados Unidos a Paiporta, municipio valenciano que sufrió la terrible DANA que dejó 230 muertos en la provincia de Valencia, el último, conocido recientemente, falleció tras pasar toda la noche mojado a causa de la riada, según dictó el pasado martes la jueza de Catarroja.

El citado periódico estadounidense es muy contundente a la hora de comparar a España con el resto, sobre todo en el tema de la inmigración: "A diferencia de EEUU y de algunos vecinos europeos, definidos por sus duras posturas en políticas de inmigración, el gobierno de izquierda español ha proyectado una imagen de sí mismo como el nuevo crisol de Occidente". Destacan la voz de algunos activistas, sin revelar nombres, que reconocen que España "es un caso atípico en un continente que cierre sus puestas".

En el artículo se hacen eco de las palabras del Ejecutivo en el que sus políticas migratorias están motivadas, "en parte", por valores "progresistas" y por el recuerdo de la emigración española a Latinoamérica, especialmente "durante la dictadura de Francisco Franco". Ponen sobre la mira que la mayor inmigración es latinoamericana.

Una mirada colonial "persistente y esnob"

Hay una frase de Pedro Sánchez que ha gustado, y mucho, como para reflejarla en el artículo para resumir la política migratoria: "O abres y creces, o cierras y te hundes". Además, señalan que "muchos latinoamericanos" se quejan de una mirada colonial "persistente y esnob" y que hay "críticos" que acusan al gobierno del doble "rasero" por la diferencia entre cómo se recibe a latinoamericanos y, por otro lado, a los africanos.

"Muchos latinoamericanos llegan en avión con visas de turista, se quedan más tiempo del permitido y esperan encontrar un camino hacia la legalización. Muchos africanos, por el contrario, llegan en barco y sin papeles, y se encuentran con puertas cerradas o un purgatorio de burocracia", señalan, aunque aclaran que Sánchez declaró en su periódico que ni mucho menos incentiva un grupo frente a otro.

Un país "profundamente polarizado"

Según el diario estadounidense, una de las motivaciones políticas para tratar bien a los nuevos migrantes podría consistir en que formaran parte de una "base potencial de votantes en un país profundamente polarizado".

No se olvidan de Vox, "la oposición conservadora que corteja vigorosamente a los latinoamericanos, especialmente de Venezuela, escépticos ante las políticas de su país".