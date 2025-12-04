Óscar Puente comparte su 'wrapped' de Spotify y pocos podrían adivinar su artista más escuchado

En pleno furor por el resumen del año de Spotify conocido como Wrapped, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha compartido su balance anual a través de su cuenta de X. "No te pido que me lo mejores. Iguálamelo", ha dicho, presumiendo de haber escuchado un total de 211 géneros en 2025.

Sin embargo, lo más llamativo de su resumen anual es su artista más escuchado, tan inesperado como actual. Antes de desvelarlo, Óscar Puente ha dado cuenta de su gusto musical y un talento oculto. "He tenido mi año nostálgico ochentero. Y me hice una playlist de los 80 que me pongo sobre todo cuando cocino. No os lo he dicho, pero me encanta cocinar", ha relatado el socialista.

Entre sus grupos de cabecera figuran clásicos "ochenteros" como The Blow Monkeys, Roxy Music o Aztec Camera. Pero por encima de todos ellos destaca un artista que poco o nada tiene que ver en lo que a rasgos musicales se refiere. Tampoco en lo que se refiere a la etapa temporal en la que se ubican.

"Su último álbum conecta más con los trabajos anteriores"

"No todo ha sido nostalgia, y la actualidad también ha tenido su espacio", ha asegurado. Y es que el artista más escuchado de Óscar Puente no es otro que el puertorriqueño Bad Bunny. "Mi artista más escuchado y sobre todo su nuevo álbum que me conecta mucho más con el artista que otros trabajos anteriores", ha opinado, sacando así a la luz un rasgo hasta ahora desconocido por sus seguidores.

La música parece ser un elemento fundamental en la vida de Óscar Puente, quien no es la primera vez que demuestra estar muy al tonto de las novedades que aparecen en el mercado. Una de las últimas revelaciones del ministro de Transportes tiene que ver con Rosalía.

Recientemente utilizó un fragmento de una de las canciones de la artista catalana para contestar a Santiago Abascal, quien había compartido un video viral de un trabajador que en 2019 aseguraba que iba a votar a Vox. El líder del partido de ultraderecha publicó un mensaje en X donde decía: "Año 2019. Como si fuera hoy".

La respuesta de Óscar Puente no se hizo esperar, y compartió una imagen de Spotify donde se podía leer el fragmento "no sabe lo que es cotizar", de La Perla, en alusión a la exigua vida laboral de Santiago Abascal.