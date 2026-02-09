Ni es el pequeño detenido por el ICE ni le representa: quién es el niño al que Bad Bunny entrega el Grammy en la Super Bowl

La actuación del intermedio de la Super Bowl de Bad Bunny ha sido histórica y ha estado cargada de pequeños, mensajes, gestos y símbolos identitarios de Puerto Rico, pero también de buena parte de Latinoamérica. Un mensaje a la unidad frente al odio, tal y como se puede leer en su balón de fútbol americano al final de su actuación: "Juntos somos América".

En ella, Benito Antonio Martínez Ocasio, repite en varias ocasiones que ha llegado hasta donde está, tras ganar un Grammy a Álbum del año la semana pasada, por creer en él. "Tú también deberías de creer en ti", dice a cámara el artista, que hasta 2016 compaginaba su incipiente carrera musical en SoundCloud con temas como Diles o Soy peor con su trabajo como empacador de supermercado.

Esa historia de superación que él mismo ha encarnado es para muchos el llamado "sueño americano" que muchos inmigrantes han imaginado al trasladarse a Estados Unidos y que ahora se está viendo truncado por las redadas continuas del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) bajo el mandato de Donald Trump.

De ahí que muchos ubicasen al pequeño al que Benito entrega su Grammy durante su actuación mientras le ve a él mismo en la televisión como Liam Ramos, un niño de cinco años que fue detenido por el ICE en Minnesota el pasado 20 de enero. Su imagen, con un gorro con orejas de color azul y una mochila de Spider-Man dieron la vuelta al mundo por la crueldad que representaba su detención, aunque finalmente Liam y su padre fueron liberados el pasado 1 de febrero tras una orden judicial.

No obstante, el pequeño que aparece recibiendo el gramófono de manos del artista en el Levi's Stadium poco tiene que ver con Ramos ni tampoco representa su historia. Se trata del actor infantil Lincoln Fox, que encarna a Bad Bunny de pequeño observando cómo un ídolo suyo gana un premio y le invita a creer en él.

Tal y como recuerda el propio Fox en sus redes sociales, se trata de una recreación de la infancia de Bad Bunny y esa aspiración por cumplir sus sueños que quiere transmitir a las siguientes generaciones. "Recordaré este día siempre, fue un gran honor", escribió junto a la publicación.

El pequeño de cinco años, de ascendencia egipcia y argentina, es actor de anuncios y modelo de publicidad de agencias como LA Models Juniors y en las imágenes de la Super Bowl aparece caracterizado tal y como vestía Bad Bunny de pequeño.

Concretamente, algunos seguidores del cantante han rescatado imágenes del propio Benito cuando tenía cinco años, vestido con un polo a rayas y unas bermudas beiges con cinturón similares a las que lució Fox.

La historia de Benito, hecha disco

Este guiño a su infancia no es el único que ha hecho Bad Bunny en su último trabajo, en Debí tirar más fotos en temas como La Mudanza, las reflexiones sobre la vida de sus padres, Benito y Lisy y su infancia son una constante, de ahí ese "un aplauso pa mami y papi porque en verdá rompieron".

A las historias y las referencias a su abuela y los recuerdos de su infancia en Dtmf se suman letras anteriores como Ser Bichote, publicada en 2018 parte de su álbum X 100pre, donde repasa las expectativas que tenía su entorno sobre él. "Mami quería que yo fuera un ingeniero. Papi quería un pelotero. Mi maestra de segundo. Me dijo que fuera bombero", reza la canción.

Su historia de crecimiento personal que ha plasmado en la Super Bowl, no es algo que sea un secreto, el propio Benito declaró en una entrevista con Rolling Stone en 2018 que él no había tenido tanta facilidad para entrar en la industria puertorriqueña como otros compatriotas.

"Soy de Vega Baja, un población pequeña que no es una metrópolis como San Juan, que es de donde provienen la mayoría de los artistas del género. Eso es lo más sorprendente e increíble de todo esto, yo vine de la nada misma. Cuando estaba en la escuela solía pararme en el balcón de mi casa cantando y la gente se acercaba a escucharme", relató entonces.