Abre un yogur de Japón y dice que tienen un detalle que en España genera debate

Tania Lozano (@tanialozanoh en TikTok) se encuentra de viaje por Japón, un país cuya visita es un sueño para muchas personas. Algo que le ha llamado la atención, y que la ha llevado a afirmar que "viven en el año 2050" ha sido algo tan simple como un yogur.

"Tiene una peculiaridad, algo que no había notado, cuando abres el yogur, la tapita está limpia, no como, por ejemplo, en México (ni en España), ¿quién no ha limpiado la tapa cuando lo abre?", ha expresado al principio del vídeo, que ha superado el millón de visitas.

Lo más curioso es que, al echar un poco de yogur en la tapa, este se resbala completamente. "Me ha llamado mucho la atención, son pequeños detalles que hacen la diferencia", ha opinado Tania.

Ha cosechado más de 30.000 'me gusta' y cientos de comentarios, muchos han sido de duda. "Esa tapita debe tener muchos químicos para que no se pegue nada" o "no creo que sea algo bueno" han sido las respuestas más repetidas.

"Los recubrimientos empleados en los sectores industriales de alimentos se utilizan con la función básica de evitar la adherencia del alimento en sí y disponen de regulación para su uso en contacto", ha razonado @selenert0.

En España es muy común encontrar parte del yogur en la tapa y muchos se han acostumbrado a lamerlo, incluso antes de tomárselo entero. También muchos usuarios le han recomendado no hacerlo, por componentes y químicos.