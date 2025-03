Acude al joyero a tasar lo que parece un cristal precioso y termina pidiendo dinero para la gasolina

En la joyería Novecento by Heritage (@novecentoheritage) ha crecido en TikTok como una bola de nieve bajando por la montaña gracias a sus arrasadores vídeos tasando diferentes joyas y otros artículos de lujo como relojes de grandes marcas.

Ha llamado la atención la conversación que ha tenido con un joven que acudió al local a tasar lo que al principio parecía un cristal precioso: "Me la he encontrado por la calle y quería saber si vale algo, si me puede dar algo, que yo te he visto por TikTok y que veo que tú compras cosillas".

Sin embargo, el tasador le dejó muy claro que en la joyería, por lo general, no compran piedras sueltas. "De todas maneras, esto es fantasía", le comentó. Ante la sorpresa del joven, le aclaró que se trataba de un cristal tratado, no una piedra preciosa.

"Ni que sea... Dame 20 euros por la gasolina", le respondió el joven. En un tono educado, el tasador insistió: "No tiene sentido porque no lo compramos, ya te digo que carece de valor como tal. Seguramente sería un complemento de algún accesorio, de algún bolso o alguna cosa así, pero como gema, no tiene valor".

Las reacciones se han ido multiplicando y hay un detalle que el usuario @nita_7294 ha notado: "La forma en la que rompe varias veces la cuarta pared de la incomodidad".