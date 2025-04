Acuden a un "bar pijo", piden "croquetas de jamón" y lo que les sirven es, para muchos, directamente de cárcel

La usuaria de TikTok @lourdes_pqow ha provocado una multitud de reacciones, la gran mayoría de apoyo, tras contar lo que le ha ocurrido cuando fue a un "bar pijo" con ganas de croquetas.

Según señala, en la carta figuraba el mensaje "croquetas de jamón, 2,25". "Con 's', de plural. Como mínimo te vienen dos croquetas porque una es 'croqueta de jamón'. Pero si a mi me ponen 'croquetas de jamón', como mínimo me tienen que venir dos", subraya.

"Le digo: '¿Pero cuántas vienen?' Y me dice: 'Una, es por unidad'. Pues entonces ponme croqueta. Imaginate que me pido unas croquetas de jamón y me viene esto en un plato", se lamenta.

"Al final pedimos pizza y se quedó con las ganas de croquetas", subrayan. En las reacciones, son muchos los que apoyan a los usuarios que dan la razón a la clienta.

Uno dice: "Exacto! Esta chica tiene toda la razón y podría reclamar y ponerles una reclamación. Si está en plural, deben ser mínimo dos". "Tiene toda la razón, croquetas es al menos dos", subraya otro.

Otras personas alertan de que quizá el demonio esté en los detalles: "Seguramente en la carta ponga 'unidad' al lado del precio". Y otros apuntan el precio: "¿Cuatro croquetas 10€? ¿Lo ves barato? Eso es una estafa".