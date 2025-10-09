Aimar Bretos explica en unos minutos la estrategia que Juanma Moreno persigue al dejar caer a su consejera de salud

El periodista Aimar Bretos, quien dirige el programa informativo nocturno de la Cadena SER, Hora 25, ha explicado su programa cuál es la estrategia que persigue el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno al dejar caer a su consejera de Salud, Rocío Hernández Soto, tras el escándalo de los fallos en los cribados de cáncer de mama.

"Juanma Moreno, el presidente de Andalucía, ha fulminado esta noche a su consejera de salud por el escándalo de los retrasos en la detección del cáncer de mamá allí en Andalucía", comienza en su intervención el periodista. "Rocío Hernández, dimite o la dimiten para intentar encapsular la crisis en ella, pero el problema no se acaba ni mucho menos en ella", agrega, dejando claro que la decisión del popular no es otra cosa que un "cortafuegos político".

"De hecho, es que la Junta, a día de hoy, después de la comparación de Moreno esta noche, sigue sin poder explicar qué ha pasado, donde está el error para que 2.000 mujeres (que sepamos) sufrieran estos retrasos a la hora de hacerles pruebas complementarias para saber si tenían cáncer de mamá o no tenían", agrega el donostiarra.

Y es que, el periodista se pregunta cómo es posible que en la Junta se enterasen del problema hace una semana, cuando en ese momento ellos mismos hablaron con Ángela Clavero, presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama, quien aseguró que llevaban años denunciando este error.

Además, el periodista también ha señalado el tema de los protocolos con el que Moreno se defiende, y recuerda que si su argumento fuese correcto (el de que la culpa es de los protocolos) el problema no se hubiera concentrado en un 90% en un mismo hospital, el de Virgen del Rocío, situado en Sevilla. Por todo, tal y como resumen en el 'tuit' del programa, este cese no es más que un "cortafuegos político".

"Juanma Moreno deja caer a su consejera de Salud intentando circunscribir el problema de la sanidad pública andaluza a los 16 meses que lleva esta señora en el carro. Fue un problema de los últimos 10 meses de esta sección. Los retrasos, la descoordinación, en determinados ámbitos del servicio de Andalucía", resume el periodista, que explica que en otros campos, como la oncología, el problema viene de largo.

"En campos como la oncología, como estamos viendo, esto viene de bastante antes de que esta señora llegara a la consejería", sentencia Bretos, antes de recordar que se trata de la tercera consejera de salud del mandato de Juanma Moreno.