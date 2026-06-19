Alba Carrillo responde a los que quieren ofenderla llamándola "roja": "Si me queréis insultar llamadme Ayuso porque llamarme charo o roja a mí no me duele"

La modelo y presentadora de televisión Alba Carrillo ha vuelto a responder a todos los que la llaman "roja" de forma despectiva para atacarla desde el programa El sótano, que presenta en el canal TEN TV.

Carrillo, desde que confesara su ideología de izquierdas, se ha mostrado crítica contra las políticas conservadoras y siempre se ha mostrado orgullosa de su ideología y de los pensamientos que tiene. Eso le ha llevado a recibir comentarios de roja, socialista, etc.

Por ello, ha aprovechado la ventana que tiene en su programa para replicarlos y para reconocer cuál es la forma en la que tienen que llamarla para que de verdad se sienta afectada y molesta.

"Quiero mandar desde aquí un mensaje. Cuando me dicen roja no me insultáis, de verdad. Igual para vosotros es un insulto, pero a mí me enorgullece incluso, entonces no vayáis por ahí. Si me queréis insultar llamadme Ayuso, porque llamarme charo, roja y todo eso a mí no me duele", ha sentenciado Carrillo.

No es la primera vez que habla así

En una entrevista en el diario El Mundo, la televisiva confesó ser "muy roja": "Voto a lo menos malo. Lo que sí creo es que ni un paso atrás en el tema de los derechos, la ultraderecha me asusta muchísimo, no me gustan los toros, soy animalista, quiero que se respete a los animales, cada vez que puedo lo digo".

Carrilló explicó que va levantando la voz por su propia experiencia: "Lo hago por cómo veo crecer algunos movimientos peligrosos y porque los derechos humanos no se negocian. No necesito ser un animal para defender los animales, no necesito ser homosexual para defender a los gays, no necesito ser inmigrante para defender a los inmigrantes".

"Defiendo el mundo en el que quiero que crezca y viva mi hijo. Un mundo de libertad en el que, mañana, sea lo que quiera ser y no tenga miedo a expresarlo con naturalidad, un mundo en el que las mujeres vivamos en igualdad y cobremos lo mismo... Mil cosas. Por eso he decidido posicionarme abiertamente", concluyó.