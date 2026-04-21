Alberto Garzón cuenta la delirante escena que vivió con un hombre en un supermercado: "A lo mejor este señor no estaba muy pa allá, pero ocurrió"

Alberto Garzón, exministro de Consumo, ha recordado una escena casi delirante que vivió en un supermercado cuando era ministro de Consumo e hizo un llamamiento a reducir el consumo de carne al considerar que comerla en exceso es malo para la salud y para el planeta.

Aquello provocó una enorme polémica, con críticas de diversos sectores, que acabó con un pronunciamiento para la historia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Un chuletón al punto es imbatible".

Ahora, en una entrevista con el tecnólogo de alimentos Miguel A. Lurueña, Garzón ha recordado aquellos días: "Mucha gente me ha pillado por la calle y: 'Qué viva el chuletón'. Pues qué viva, qué me estás contando".

"Un episodio sintomático"

"Hubo un episodio sintomático de un señor que me estaba persiguiendo por el supermercado de manera... a una distancia prudencial, pero me estaba siguiendo. Y yo llevaba escolta. La escolta le paró y le dijo: '¿Qué está haciendo usted? Que lleva un rato siguiéndole'. Y le dijo que estaba buscando a ver si yo iba a comprar grillos para comer, para consumir, dado que como yo iba a prohibir la carne y recomendaba comer grillos", ha recordado Garzón.

"Cosa que yo jamás he dicho, pero en su cabeza eso tenía sentido, tenía que observar para comprobar si yo era coherente. A lo mejor este señor no estaba muy pa allá, pero ocurrió. Y ocurrió porque hay una mediación entre lo que uno dice en el foro público y lo que le llega a la gente que es interesada", se ha lamentado.

"El objetivo: decir que la izquierda nos quiere prohibir las cosas que molan"

"El objetivo era decir que la izquierda nos quiere prohibir las cosas que molan en el mundo y son tradicionales porque la izquierda lo que está pensando es en los urbanitas hippies mientras la derecha se ocupa del señor Abascal, los ganaderos, cazadores... Este sería un poco el marco en el que se malinterpretó voluntaria y deliberadamente un debate que va a seguir encima de la mesa durante muchísimo más tiempo porque es un debate cierto sobre la realidad de nuestro planeta", ha advertido.