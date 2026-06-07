Amén al negocio: el fenómeno del turismo religioso y cuánto dinero mueve realmente una visita papal

El papa León XIV va a mover millones de euros en España, pero el turismo religioso también lo hace cada año al margen de una visita así.

La visita del papa León XIV a España supone un boom del turismo religioso. Pero España es ya de por sí un destino espiritual de primer orden, con su inmensa riqueza en iglesias, conventos, ermitas, reliquias... solo superado por Italia. El turismo religioso mueve millones de euros cada año en España, pero pocas veces se analiza como una auténtica industria económica.

La visita del nuevo papa a España ha vuelto a poner cifras encima de la mesa: hoteles llenos, vuelos disparados, restauración, transporte, merchandising, seguridad, eventos, pantallas gigantes y miles de empleos temporales. Detrás de la imagen espiritual hay también un gigantesco negocio turístico y logístico. Según estimaciones de organizadores y administraciones, el impacto económico podría superar ampliamente los 100 millones de euros.

Una visita papal es una máquina turística



Cada gran viaje papal activa una cadena económica enorme: hoteles, apartamentos turísticos, aerolíneas, trenes de alta velocidad, restauración, seguridad privada, comercio, operadores turísticos, medios audiovisuales, merchandising religioso, montaje de escenarios, sonido, retransmisiones, voluntariado y logística.

En el caso de España, el fenómeno se multiplica porque el viaje de León XIV coincidirá además con otros grandes eventos de masas, como los conciertos de Bad Bunny en Madrid. La ocupación hotelera para esas fechas ya ronda cifras extraordinarias en la capital.

La propia organización reconoce que solo el coste directo del viaje superará los 15 millones de euros, aunque algunas estimaciones internas elevan notablemente esa cifra en determinados tramos del recorrido.

La referencia: la Jornada Mundial de la Juventud de 2011



El mejor precedente económico sigue siendo la Jornada Mundial de la Juventud 2011 celebrada en Madrid con Benedicto XVI.

Aquel evento movilizó a cientos de miles de peregrinos y dejó cifras gigantescas: 354,3 millones de euros de impacto económico total en España, más de 231 millones solo en la Comunidad de Madrid, un aumento del 29% en las pernoctaciones hoteleras, más de 4.600 empleos generados y al menos 28 millones de euros recaudados en IVA.

El sector hotelero fue uno de los grandes beneficiados, junto con restauración, transporte y comercio local.

El turismo religioso ya es una industria global



Aunque muchas veces queda fuera de los grandes debates económicos, el turismo religioso es uno de los segmentos turísticos más rentables y estables del mundo.

España tiene una posición privilegiada gracias al Camino de Santiago, la Sagrada Familia, la Mezquita-Catedral de Córdoba, la Catedral de Sevilla, la de Santiago de Compostela, las procesiones de Semana Santa, las peregrinaciones, romerías y jubileos, los congresos religiosos, y grandes encuentros católicos, como esta visita.

Según datos citados recientemente por la Universidad de Alcalá, siete de los diez monumentos más visitados de España son iglesias católicas. La religión funciona además como un potente atractivo cultural incluso para turistas no creyentes.

Fe, marketing y "marca ciudad"



El impacto económico no se limita al gasto inmediato. Las administraciones también buscan el llamado “efecto escaparate”. Una visita papal implica millones de espectadores en televisión, cobertura internacional, promoción turística global, visibilidad institucional, y posicionamiento internacional de ciudades y regiones.

Madrid aspira precisamente a ese efecto de imagen con la visita de León XIV. Algunos informes internos consideran incluso que el valor de proyección internacional puede ser más importante que el retorno económico directo.

El debate: negocio privado y gasto público



Cada gran visita papal reabre también la polémica política. Aunque la Iglesia insiste en que buena parte de la financiación procede de donaciones, empresas y patrocinadores, los dispositivos públicos son enormes: Policía, Guardia Civil, emergencias, limpieza, movilidad, protección civil, cortes de tráfico, seguridad aérea y servicios sanitarios.

La Conferencia Episcopal ha asegurado que los gastos serán auditados y transparentados. Pero el debate sobre cuánto dinero público debe destinarse a eventos religiosos sigue muy vivo en una España cada vez más secularizada.

De peregrinos a consumidores



La gran transformación del turismo religioso moderno es que el peregrino ya no solo viaja por fe. También consume como cualquier turista global: reserva hoteles, utiliza plataformas digitales, compra experiencias, genera contenido en redes, visita restaurantes, adquiere recuerdos y prolonga estancias.

Por eso ciudades como Roma, Santiago de Compostela o Jerusalén han convertido la religión en una auténtica industria económica ligada al patrimonio y al turismo internacional.

La visita papal a España vuelve a demostrar que detrás de los rezos, las misas multitudinarias y la simbología espiritual hay también hoteles llenos, millones de euros circulando y una enorme operación económica que trasciende completamente lo religioso.