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Una serpiente invasora está conquistando a nado los islotes de Ibiza y Formentera: los investigadores sospechan que por eso una lagartija está en peligro de extinción
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Una serpiente invasora está conquistando a nado los islotes de Ibiza y Formentera: los investigadores sospechan que por eso una lagartija está en peligro de extinción

La especie ocupante ya se encuentra en más del 90% de la isla.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una culebra de herradura (Hemorrhois hippocrepis), en una imagen de archivo
Una culebra de herradura (Hemorrhois hippocrepis), en una imagen de archivoKristian Bell vía Getty Images

Durante siglos, el mar actuó como un escudo natural para las pequeñas poblaciones de lagartijas que habitan los islotes de Ibiza y Formentera, pero esa barrera ya no parece suficiente. Una serpiente invasora, llegada accidentalmente a las islas Pitiusas hace apenas dos décadas, ha aprendido a conquistar nuevos territorios y amenaza ahora la supervivencia de uno de los animales más emblemáticos y singulares del archipiélago.

Lo que parecía un problema aislado en Ibiza se ha convertido en una invasión con ritmo de película: la culebra de herradura ya ocupa más del 90% de la isla y ahora nada hasta los islotes cercanos para seguir expandiéndose. El avance, documentado por el CREAF en un estudio reciente, está poniendo contra las cuerdas a la lagartija pitiusa, un reptil endémico de Ibiza, Formentera y sus islotes que la UICN considera En Peligro a escala global.

La gravedad del caso no está solo en la velocidad de la invasión, sino en lo que representa la especie afectada. La lagartija pitiusa es una pieza clave del ecosistema insular que ayuda a polinizar flores, dispersa semillas y regula poblaciones de insectos, además de formar parte del imaginario natural y cultural de las Pitiusas. En un archipiélago donde muchas poblaciones han evolucionado aisladas durante miles de años, perder una de ellas es borrar un linaje único e irrepetible.

La respuesta institucional

Según el trabajo del equipo liderado por Oriol Lapiedra, la expansión de la serpiente ha sido cuanto menos rápida. En 2010 ocupaba menos del 5% de Ibiza; en 2016, alrededor del 40%; y en 2025 ya superaba el 90%. El estudio también recoge extinciones locales de lagartija en 10 islotes y advierte que, una vez que la serpiente entra en una nueva zona, puede acabar con toda la población en menos de tres años.

No obstante, lo más llamativo de su expansión es que no se desplaza por tierra, sino que en 2024 se documentó una culebra cruzando unos 430 metros de mar abierto hasta el islote de Santa Eulària, una imagen que rompe la idea de que el mar seguía siendo una barrera natural segura para estas poblaciones. Los investigadores creen que esta capacidad para colonizar islotes nadando podría acelerar aún más el declive de la lagartija pitiusa.

Ante esta problemática, la respuesta institucional se ha acelerado, pero va a contrarreloj. El Gobierno balear informó de que en 2025 se superaron las 4.400 capturas de serpientes invasoras en las Pitiusas y reforzó el dispositivo de control. En paralelo, el programa de cría ex situ con el Zoo de Barcelona ya ha dado sus primeras crías, un total de 12 ejemplares nacidos en 2025 a partir de cinco puestas, mientras se trabaja en la creación de refugios protegidos para futuras reintroducciones.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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