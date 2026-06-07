Estas imágenes de Pedro Sánchez con Amaia o Gorillaz en el Primavera Sound están dando mucho que hablar: "Surrealista"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encontró un hueco en su atribulada agenda del sábado (marcada por la recepción del papa León XIV en Madrid) para viajar a Barcelona a acudir a la última jornada del festival Primavera Sound. Ahora, apenas unas horas después de que la edición se despidiera de la Ciudad Condal con los conciertos de Gorillaz o My Bloody Valentine, Sánchez ha tenido un momento para reaccionar.

Lo ha hecho en Instagram, donde ha compartido un breve vídeo en el que se ven algunos momentos de la participación del presidente del Ejecutivo en el mítico festival. En las imágenes aparecen artistas como Amaia o Juanjo Bona y Martín (OT 2023), y también una reunión con Damon Albarn, cantante y cerebro detrás de la legendaria banda británica Gorillaz.

Sánchez se ve acompañado del presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa. También en algunos momentos también se aprecia (de espaldas) a su esposa, Begoña Gómez. Pero es sin duda el encuentro con Amaia lo que más pasiones ha levantado en redes. "Yo por Amaia también cogería un avión privado y me presentaría en el Primavera, no le puedo culpar", escribía una usuaria en X.

"Me parece tan surrealista que lo primero que haya hecho al abrir los ojos sea ver a Pedro Sánchez saludando a Amaia, Juanjo y Martín", continuaba otra seguidora de la cantante en la misma plataforma. Los comentarios no se quedan ahí y también hay quien remarca la elección de la canción del equipo de Sánchez para sonorizar las imágenes: She's My Collar, precisamente de Gorillaz. El presidente es fan confeso de la banda.

La relación de Sánchez con el Primavera y otros tantos festivales es ya conocida: el presidente del Gobierno es un melómano confeso e incluso son muchos los usuarios que comparten habitualmente su playlist. "Primavera Sound es mucho más que música. Es talento, creatividad y una forma de mostrar al mundo una Barcelona y una España abiertas, diversas y llenas de energía", escribía el propio Sánchez en su Instagram.

"Gracias a todas las personas que lo hacen posible año tras año, y al compromiso del festival con valores como la paz, la solidaridad y la defensa de una cultura que nos acerca y nos une". También Salvador Illa ha compartido algunas imágenes de su paso por el Primavera, remarcando que ha ido un año más al festival. "Talento, creatividad y proyección internacional para una ciudad abierta, diversa y vibrante", escribía.