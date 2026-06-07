León XIV, su misa en Cibeles y el futuro de la Iglesia Católica: la labor de la mujer, el aborto y el matrimonio LGTB 

Un nuevo día de la visita de León XIV ha amanecido este domingo en Madrid. Después de que el sábado el pontífice completara con éxito cada uno de los puntos marcados en su agenda y terminar en la Plaza Lima, con su encuentro con jóvenes, hoy la puesta en marcha a comenzado desde primera hora de la mañana. Sin embargo, el dicho de 'a quién madruga dios le ayuda' ha empezado a brillar por su ausencia desde que muchos de los fieles llegaban a la estación de Atocha para transitar en dirección al Museo del Prado, ruta habitual para pasar por Neptuno y Cibeles, las musas y diosas de los dos equipos madrileños de los que León XIV se ha declarado admirador. "Esto está fatal organizado", han expresado varias personas a El HuffPost a lo largo de la mañana.

Precisamente en el Museo del Prado se encontraba el control para poder seguir avanzando. Las colas, compuestas por miles de personas, daban la vuelta al hogar del arte en Madrid y el tiempo para que empezara la misa de León XIV se agotaba. No ha habido suerte, miles de personas se han quedado fuera ante un acontecimiento que hacía que no se veía en la ciudad desde 2011: la visita de un pontífice. Banderas de incontables países, curas, pañuelos con el lema 'Alzad la mirada', niños, jóvenes, padres y abuelos se han concentrado a lo largo y ancho de las calles de la capital para presenciar la palabra del papa. "¿Sabéis dónde hay pantallas para poder verlo?", ha sido otra de las frases más repetidas a lo largo de la mañana.

La visita de León XIV a la capital española coincide con que ha cumplido más de un año desde que asumió la máxima representación del catolicismo y el Vaticano. Casi trece meses marcados por viajes a África y, ahora y por primera vez en 15 años, su visita a España, además de los sonados encontronazos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Desde El HuffPost hemos recorrido las avenidas de Madrid para conseguir la perspectiva de los católicos acerca de cuáles deben ser los pasos que debe dar la institución de aquí en adelante, especialmente con los temas que siempre han sido más incómodos dentro de la iglesia: la labor de la mujer, el aborto, el matrimonio LGTB o la migración.

"La diferencia entre el hombre y la mujer está muy marcada en la iglesia y creo que ya es hora de eliminarla porque en la historia la mujer ha tenido un papel muy importante. Queremos y hay que seguir evolucionando", explica a este periódico una mujer en los aledaños de Cibeles. Se encontraba próxima a un paso de cebra donde repartía folletos en defensa del quinto mandamiento, aquel que dice 'no matarás'. "Creo que el papa debería velar también por los animales porque cualquier ser vivo tiene derecho a la vida. Precisamente por eso estamos aquí: no podemos en pleno siglo XXI seguir matando, torturando y utilizar animales para festejos para que los seres humanos se diviertan", afirma entregándonos el papel en el que está escrito una frase del anterior pontífice, Francisco: "Todo acto de crueldad hacia cualquier criatura es contrario a la dignidad humana".

El matrimonio entre personas del mismo género es otro de los temas que acostumbra a aparecer dentro de la iglesia: "Deberían considerar a todos los seres por igual independientemente de su orientación sexual o género. Cada uno tiene su posición y lo importante es la unidad de todos impulsando una convivencia pacífica, hasta que no lo consigamos y no respetemos al otro no habrá paz porque mientras haya gente que se crea superior a otra seguirá habiendo guerras y crueldad".

La plaza de Cibeles y la misa de León XIV. Europa Press via Getty Images

El aborto es uno de los temas que más polémicas suscita dentro del seno de la iglesia. Sin embargo, para ella se ha de hacer caso a la palabra que predica la biblia y buscar el respeto, también para aquellas personas que deben tomar decisión difíciles: "Si hablamos de respetar a los seres humanos, debemos respetar a las mujeres que, por motivos que ellas conocen y bajo la supervisión de un profesional, tomen cualquier decisión por difícil que sea".

Las posiciones entre los creyentes no es homogénea. Otros, por el contrario están en contra de cada uno de los puntos ya mencionados. "Se mal entiende generalmente la posición de la mujer en la Iglesia Católica. La segunda figura más importante de la historia del catolicismo es precisamente la virgen María, entonces yo creo que está bien representada la mujer dentro de la institución", comenta un chico que esperaba sentado a poder acceder a la misa del pontífice. Su posición acerca del aborto la resume con una frase: "Si eres valiente para meterla, debes serlo para tenerlo". "Bueno, yo soy provida y creo que hoy en día es muy fácil abortar, casi como ir a tirar la basura", expresa. Su posición ante el matrimonio homosexual tampoco se diferencia de sus anteriores declaraciones: "Ayer León XIV dijo que no iba a bendecir el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero eso no significa que esté en contra porque el papa no condena el pecado".

Entre los asistentes a la misa, las posiciones se acercan más a la primera mujer. "Sea lo que se sea que decida una mujer sobre su propio cuerpo, lo que no puede ser es que haya gente que no se queda embarazado que trate de decidir sobre la vida del resto. Es un asunto particular y cada persona debe ver la solución que se debe tomar", ha afirmado un hombre que ha asistido a la misa. Se considere creyente, aunque no practicante. "Las decisiones sobre el papel de la mujer dentro de la iglesia deben de tomarse dentro de la misma. Aunque ya te digo, no es algo que me competa porque no estoy dentro de la iglesia ni voy a misa regularmente", ha dicho.

"Ahí se equivocó", así de contundente se ha mostrado con la posición de León XIV acerca de no bendecir a los matrimonios de gente del colectivo. "El quién con quién es cuestión de cada uno. Nadie debe de pontificar sobre eso, cada uno elige con quién estar", ha explicado.

La migración está siendo uno de los motivos principales de la visita de León XIV a España. La situación de la Ruta Atlántica, una de las más mortíferas de todo el mundo, así como la regularización de migrantes que ha puesto en marcha este Gobierno ha incentivado a que el pontífice decida este país como el primero en su gira por el mundo. Ante ello, sus seguidores lo tienen claro: "Hay mucha gente que sufre y que se juega la vida para poder llegar hasta aquí. Debemos arroparlos y ayudarles en todo lo que podamos y esa es una de las mejores labores que está llevando a cabo del papa. Debemos de entender que todos somos seres humanos y que nadie es más que nadie, por eso no puedo comprender que haya gente que esté en contra de la inmigración: todos hemos sido inmigrantes a lo largo de la historia", ha dicho una mujer.

La visita de León XIV a la capital está acumulando actos multitudinarios a lo largo de los días. Este domingo, Cibeles y los alrededores acumulaban cientos de miles de personas esperando para poder ver al pontífice, el primero que viene al país desde hace 15 años. Este lunes llegará al Congreso de los Diputados donde también emitirá unas palabras. Con todo, las preguntas que surgen después de su primer año al frente del Vaticano siguen siendo una incógnita acerca de cuáles serán los pasos a dar para que la institución milenaria siga avanzando.