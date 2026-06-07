"Esto hoy no se merece mi salud mental": así reinterpreta una kazaja uno de los hábitos más españoles que existen

Hacer las maletas y emigrar suele asociarse a un proceso lleno de connotaciones negativas: el temido choque cultural, la distancia con los amigos, la nostalgia por la familia... Sin embargo, aunque empezar de cero en otro país es un reto mayúsculo, la experiencia también es una oportunidad de oro para enriquecerse a nivel personal. Al final, el éxito de la adaptación depende en buena medida de la actitud con la que abraces tu nuevo entorno.

Un ejemplo perfecto de esta mentalidad integradora es Spain Sprinkles, una creadora de contenido kazaja afincada en nuestro país. A través de uno de sus últimos vídeos, la youtuber ha querido compartir los tres hábitos made in Spain que ha incorporado de lleno a su rutina diaria. “Lo interesante es que pueden parecer totalmente cotidianos, pequeños, poco significativos y aun así han tenido un gran impacto en la calidad de mi vida”, confiesa.

1. El concepto del 'mañana' (o saber elegir tus batallas)

Al enfrentarse al famoso tópico del "mañana" español, la inmensa mayoría de extranjeros lo asocian automáticamente con la pereza y la procrastinación. Sin embargo, la creadora de contenido ha sabido leer a la perfección nuestra filosofía de vida.

“No va de dejar cosas sin hacer, sino de saber elegir tus batallas. Es entender que no todo merece convertirse en una emergencia. No es ser vago ni procrastinador, es saber decir ‘No, no, no, esto no merece mi salud mental’”, relata, fascinada por nuestra capacidad innata para relativizar el estrés.

2. Tomar café después de comer

La joven explica que en su Kazajistán natal la gente suele tomar muchísimo café, pero lo hace exclusivamente por la mañana para arrancar la jornada de golpe. Como ella es una persona madrugadora por naturaleza, nunca sintió esa dependencia de la cafeína matutina.

Fue al empaparse de nuestra cultura de bar cuando descubrió la magia de pedir un tomar café justo después de comer. “Para mí la comida es lo más importante, es el highlight del día. Ahí es cuando, después de una comida abundante, me entra un coma alimenticio; un cafecito es lo perfecto”, detalla.

3. La sana relación con los dulces

La influencer asiática explica que en su país existe la arraigada tradición de tomar té a todas horas a lo largo del día. El problema es que este ritual social va siempre de la mano de un buen surtido de golosinas o pastas, lo que dispara irremediablemente el consumo de azúcar de la población kazaja.

En este sentido, Spain Sprinkles confiesa su absoluta admiración por el autocontrol de los españoles de cara al postre. “Aquí, en España, a pesar de la amplia variedad de dulces, de alguna manera conseguís no consumir estas cantidades bárbaras de dulces que consumimos nosotros”, concluye, aplaudiendo nuestro envidiable equilibrio gastronómico.