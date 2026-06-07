Dos jóvenes cobran 10 euros la hora por hacer cola en los conciertos de Bad Bunny tras no encontrar trabajo: ganan 80 euros por jornada y suman casi 200.000 visualizaciones en TikTok

"¡Consigue primera fila en pista sin hacer cola! ¿Pasas de estar 10 horas pasando frío o calor en la calle? ¡Nosotros la hacemos por ti!". Los diez conciertos de Bad Bunny han servido para acaparar cientos de titulares en los medios de comunicación. Esta vez, un nuevo trabajo ha surgido en las inmediaciónes de sus multitudinarios eventos: guardador de colas.

Javi Fresneda, de 19 años, cuenta en una conversación con elDiario.es que todo surgió un día cualquiera, mientras jugaba a la consola con uno de sus amigos. "Estaba tranquilamente en casa jugando a la Play y mi mejor amigo, Diego Muñoz, me dice: 'Oye tío, que se me ha ocurrido una cosa con la que a lo mejor podemos sacar algo de dinero”, cuenta. "Cuando me lo contó, le respondí: 'Vaya idea más buena acabas de tener", agrega. No tardaron ni un segundo en ejecutar la idea.

El trabajo es sencillo: Llegan horas antes del espectáculo para esperar la cola, y antes de entrar en el interior ceden el sitio. "A cambio: 80 euros, 10 por cada hora sucedida guardándoles la posición", explica.

Gracias a las redes sociales; publicando vídeos en TikTok, se hicieron con su fiel clientela. "Llegáis descansados un rato antes de abrir puertas, os hacemos el relevo... ¡y directos a la valla!", aseguran en uno de sus mensajes. El resultado fue casi 200.000 visualizaciones en TikTok y más de 60 personas solicitando sus servicios. "Una locura", describe Fresneda.

Eso sí, confiesan que se les está haciendo difícil porque son fans de Bad Bunny. "Lo piensas y dices: 'Mira, estás haciendo esto por dinero'. Pero claro, si el artista del que estás haciendo la cola te gusta, dices: 'Ostras, ojalá poder ir'. Encima [Bad Bunny] ha sacado diez fechas, y que no haya podido ir a ninguna pues duele", confiesa Fresneda.

De hecho, el dinero, asegura, es la barrera que le ha impedido disfrutar de uno de estos shows en Madrid. "Hemos tirado por hostelería, por dependiente de tienda de ropa... lo que nos podemos permitir ahora. Hemos echado currículums en toda la ciudad, a lo mejor en 25 sitios", lamenta, como muchos jóvenes en el país.