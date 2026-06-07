La ciencia documenta casos de buitres comiéndose los huevos de una serpiente pitón invasora en Florida: ahora son la gran esperanza del ecosistema

Pocas aves tienen una reputación tan marcada como los buitres. Durante décadas han sido vistos como los grandes carroñeros del planeta, una especie de equipo de limpieza natural encargado de eliminar restos animales y mantener el equilibrio de los ecosistemas. Sin embargo, ahora también podrían convertirse en un inesperado aliado para frenar la expansión de una de las especies invasoras más problemáticas de Estados Unidos.

La razón está en los humedales de Florida, donde científicos han documentado por primera vez a varios buitres alimentándose de los huevos de la pitón birmana, una serpiente invasora que lleva décadas alterando el delicado equilibrio de los Everglades. El descubrimiento sugiere que estas aves podrían desempeñar un papel más importante de lo que se pensaba en la lucha contra una especie capaz de poner hasta un centenar de huevos cada año y cuya expansión amenaza a numerosas poblaciones de fauna nativa.

El hallazgo, realizado por investigadores de la Universidad de Florida y publicado en la revista Reptiles & Amphibians, tuvo lugar durante el seguimiento de un nido de pitón en los Everglades. Cuando los científicos acudieron al lugar para retirar los huevos antes de su eclosión, encontraron a varios buitres alimentándose de la puesta. De los 17 huevos registrados, tres ya habían desaparecido y el resto presentaba perforaciones compatibles con picotazos, una evidencia que apunta a que las aves habían consumido parcial o totalmente su contenido.

Entre 50 y 100 huevos cada temporada

La vegetación que cubría el nido también había sido removida, y la hembra de pitón apareció a unos 12 metros, sumergida en agua poco profunda. El equipo no halló señales de otros depredadores o carroñeros, por lo que se plantean dos posibilidades: o la pitón abandonó el nido por la perturbación causada por los buitres, o dejó momentáneamente la puesta por otra razón y las aves aprovecharon la oportunidad.

En cualquier caso, los autores concluyen que se trata del primer caso documentado de un ave nativa depredando un nido de pitón birmana en Florida. De esta forma, los buitres se convierten en todo un aliado, ya que la pitón birmana no es un invasor cualquiera. La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida advierte que una hembra puede poner entre 50 y 100 huevos cada temporada, por lo que la destrucción de una sola puede evitar la llegada de decenas de nuevas serpientes a un ecosistema que lleva años sufriendo.

Por eso, cualquier presión sobre los huevos cuenta. Ahora, con la suma de los buitres a la lista de depredadores nativos se refuerza una idea que gana peso entre los biólogos: la fauna local todavía puede responder a la invasión, aunque no sea suficiente por sí sola para revertirla. En un ecosistema tan castigado como los Everglades, cada nido que no llega a eclosionar supone una pequeña victoria y una muestra de que la naturaleza también está empezando a plantar cara a uno de sus invasores más difíciles de controlar.