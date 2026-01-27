Álex Ubago desvela el secreto de su mayor éxito musical a dúo con Amaia Montero: ojo, porque no es lo que parece

El cantautor Alejandro Martínez de Ubago Rodríguez, conocido artísticamente como Álex Ubago, ha concedido una entrevista al pódcast EH Universo, donde ha revelado el significado de uno de sus mayores éxitos musicales.

A pesar de que ser conocida como Me muero por conocerte, el nombre real de la canción que todos asociamos a Álex Ubago es Sin miedo a nada, lanzada en el año 2001 e incluida en el álbum de estudio ¿Qué pides tú?.

Aquella canción la grabó a dúo con Amaia Montero y muy pronto se convirtió en un gran éxito. Álex Ubago ha desvelado uno de los secretos mejores guardados de un tema que en 2026 cumple 25 años y todos recuerdan.

Lo que esconde Sin miedo a nada

"No es una canción de desamor, es una canción de amor", ha asegurado el cantante vasco, que ha desvelado qué le inspiró para escribir Sin miedo a nada.

"Además, se la escribí a una chica en la uni, yo la veía en clase y no la conocía, y me moría por conocerle", ha contado Álex Ubago. Asimismo, también ha hablado sobre el significado real de la canción que compartió con la cantante de La oreja de Van Gogh.

"Es una canción que habla de ese sentimiento de cuanto te gusta alguien y tienes ganas de conocerle más", ha relatado en EH Universo, desvelando así uno de los mayores secretos de su carrera musical.

Al hilo de esto, el artista vitoriano ha aprovechado para desmentir el mito de que muchas canciones de su repertorio hablan de desamor. "Muchas de ellas hablan más del sentimiento del amor que del de desamor", ha asegurado.

El éxito de Sin miedo a nada coincidió con la irrupción de La oreja de Van Gogh, que en 2001 había grabado ya su primer disco y estaba preparando su segundo álbum, titulado El viaje de Copperpot.