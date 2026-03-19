En Reino Unido ya han visto la nueva de Torrente y han sacado una conclusión a la que muchos no han llegado en España

El periódico The Times, uno de los más vendidos de Reino Unido, se ha hecho eco del éxito de Torrente, presidente, la sexta entrega de la saga creada y dirigida por Santiago Segura.

La película se estrenó el 13 de marzo y que ha recaudado 6,9 millones de euros en su primer fin de semana en los cines españoles, según datos de Comscore España. Unos datos que pone de relieve The Times, que saca una conclusión clara: "Está batiendo récords de taquilla burlándose de Vox y de la izquierda, demostrando el amplio atractivo de la parodia política".

Es la misma tesis que sostiene el crítico Carlos Boyero, quien en la Cadena Ser ha dejado claro que con la película se ha reído mucho y que en ella "hay caña para todo el mundo". "No se corta un pelo".

"Un policía fascista que ridiculiza a los populistas"

The Times define al personaje de José Luis Torrente como "un policía fascista que ridiculiza a los populistas y une a España": "Tiene una higiene personal deficiente, es corrupto, racista y venera la memoria del dictador Francisco Franco".

"Su éxito coincide con el momento en que el blanco más evidente de su sátira, el partido populista de derecha Vox, parece haber alcanzado su punto álgido. En la película, Vox es ridiculizado como Nox. El partido no logró cumplir con las expectativas de un repunte histórico en las elecciones regionales de Castilla y León el pasado fin de semana, lo que solo confirmó su posición como tercer partido del país", explica el periódico inglés.

El artículo matiza, no obstante, que "los seguidores de la película de Torrente señalan que su gran popularidad llega incluso a los votantes de Vox": "En las calles de Salamanca, un barrio madrileño acomodado y bastión de los simpatizantes del partido, Jaime Jiménez, un estudiante de 23 años, comentó que, a pesar de ser votante de Vox, le pareció "brillante".

"Una sucesión de gags sobre el populismo"

De hecho, The Times explica que la película es "una sucesión de gags sobre el populismo, el espectáculo mediático y las personalidades que dominan la vida pública española": "El tono político ha avivado el debate sobre si la película se burla de partidos políticos específicos o de la clase política en su conjunto. Segura ha afirmado que su película ataca a todos los bandos políticos por igual".

Tras todo ello, el periódico británico concluye: "Algunos consideran que el humor de la película es unificador a nivel nacional y que su retrato de España es más realista que satírico".