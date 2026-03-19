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En Reino Unido ya han visto la nueva de Torrente y han sacado una conclusión a la que muchos no han llegado en España
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En Reino Unido ya han visto la nueva de Torrente y han sacado una conclusión a la que muchos no han llegado en España

A veces las cosas se ven más claras desde más lejos. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Santiago Segura, en la presentación de Torrente.
Santiago Segura, en la presentación de Torrente.GTRES

El periódico The Times, uno de los más vendidos de Reino Unido, se ha hecho eco del éxito de Torrente, presidente, la sexta entrega de la saga creada y dirigida por Santiago Segura.

La película se estrenó el 13 de marzo y que ha recaudado 6,9 millones de euros en su primer fin de semana en los cines españoles, según datos de Comscore España. Unos datos que pone de relieve The Times, que saca una conclusión clara: "Está batiendo récords de taquilla burlándose de Vox y de la izquierda, demostrando el amplio atractivo de la parodia política".

Es la misma tesis que sostiene el crítico Carlos Boyero, quien en la Cadena Ser ha dejado claro que con la película se ha reído mucho y que en ella "hay caña para todo el mundo". "No se corta un pelo".

"Un policía fascista que ridiculiza a los populistas"

The Times define al personaje de José Luis Torrente como "un policía fascista que ridiculiza a los populistas y une a España": "Tiene una higiene personal deficiente, es corrupto, racista y venera la memoria del dictador Francisco Franco".

"Su éxito coincide con el momento en que el blanco más evidente de su sátira, el partido populista de derecha Vox, parece haber alcanzado su punto álgido. En la película, Vox es ridiculizado como Nox. El partido no logró cumplir con las expectativas de un repunte histórico en las elecciones regionales de Castilla y León el pasado fin de semana, lo que solo confirmó su posición como tercer partido del país", explica el periódico inglés.

El artículo matiza, no obstante, que "los seguidores de la película de Torrente señalan que su gran popularidad llega incluso a los votantes de Vox": "En las calles de Salamanca, un barrio madrileño acomodado y bastión de los simpatizantes del partido, Jaime Jiménez, un estudiante de 23 años, comentó que, a pesar de ser votante de Vox, le pareció "brillante".

"Una sucesión de gags sobre el populismo"

De hecho, The Times explica que la película es "una sucesión de gags sobre el populismo, el espectáculo mediático y las personalidades que dominan la vida pública española": "El tono político ha avivado el debate sobre si la película se burla de partidos políticos específicos o de la clase política en su conjunto. Segura ha afirmado que su película ataca a todos los bandos políticos por igual".

Tras todo ello, el periódico británico concluye: "Algunos consideran que el humor de la película es unificador a nivel nacional y que su retrato de España es más realista que satírico".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
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Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

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