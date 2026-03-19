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Ayuso asegura que ahora es católica y que va a misa "todos las semanas", pero esto es lo que decía hace unos años
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Ayuso asegura que ahora es católica y que va a misa "todos las semanas", pero esto es lo que decía hace unos años

"Donde dije digo...".

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
MADRID, SPAIN - AUGUST 15: The president of the Community of Madrid, Isabel Diaz Ayuso, during the lowering of the painting of the Virgen de la Paloma, in the Church of the Virgen de la Paloma, on 15 August, 2025 in Madrid, Spain. The Fiestas de la Paloma or Verbena de la Paloma is a summer celebration in honor of the Virgen de la Paloma, originally located in the old neighborhood of Calatrava, in the vicinity of Calle de Toledo and Plaza de la Cebada, in the central district of the city of Madrid. The Virgen de la Paloma, is considered the popular patron saint of the capital. (Photo By Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images)
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.Europa Press via Getty Images

La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso concedió este miércoles una entrevista donde, entre otras cosas, se distanció de la opinión de Felipe VI sobre la Conquista de América. Además, aseguró que es católica y que va a misa "casi todas las semanas".

Una afirmación muy en la línea de lo que ha venido manifestando en los últimos tiempos la presidenta madrileña, quien está asumiendo posturas muy controvertidas, yendo prácticamente a polémica por día.

Sin embargo, Ayuso no siempre ha sido católica. A la líder popular le están recordando su pasado tirando de hemeroteca. En una entrevista para El País aseguró que a los nueve años había perdido la fe

"Milito en el PP y no quedo para ir a misa, entre otras cosas porque yo no soy creyente", aseguró en un programa de una televisión conservadora. Parece, por tanto, que Ayuso ha abrazado la fe en los últimos años, pero hay quien no le da mucho crédito a sus palabras.

"España es un país profundamente católico"

En la reciente entrevista que concedió la presidenta madrileña aseguró que no se trataba de su fe, "sino de lo que uno ha heredado". Al hilo de esto, señaló que España es un país "de tradición católica", donde se respetan "la libertad y la vida como los bienes principales que tiene el hombre".

"Si tú no conoces aquello que aspiras a gobernar lo único que vas a hacer es transformarlo a tu pequeño mundo", defendió Ayuso, que añadió que pese a que nuestro país es "aconfesional" también es "profundamente católico en su mayoría".

Para algunos usuarios de redes sociales como X, estas declaraciones van encaminadas a captar a un perfil de votante muy próximo a los valores tradicionales, entre los que la religión católica constituye un pilar fundamental en sus vidas.

Daniel Pueblas Lara
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Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

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