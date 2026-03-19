Ayuso asegura que ahora es católica y que va a misa "todos las semanas", pero esto es lo que decía hace unos años

La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso concedió este miércoles una entrevista donde, entre otras cosas, se distanció de la opinión de Felipe VI sobre la Conquista de América. Además, aseguró que es católica y que va a misa "casi todas las semanas".

Una afirmación muy en la línea de lo que ha venido manifestando en los últimos tiempos la presidenta madrileña, quien está asumiendo posturas muy controvertidas, yendo prácticamente a polémica por día.

Sin embargo, Ayuso no siempre ha sido católica. A la líder popular le están recordando su pasado tirando de hemeroteca. En una entrevista para El País aseguró que a los nueve años había perdido la fe.

"Milito en el PP y no quedo para ir a misa, entre otras cosas porque yo no soy creyente", aseguró en un programa de una televisión conservadora. Parece, por tanto, que Ayuso ha abrazado la fe en los últimos años, pero hay quien no le da mucho crédito a sus palabras.

"España es un país profundamente católico"

En la reciente entrevista que concedió la presidenta madrileña aseguró que no se trataba de su fe, "sino de lo que uno ha heredado". Al hilo de esto, señaló que España es un país "de tradición católica", donde se respetan "la libertad y la vida como los bienes principales que tiene el hombre".

"Si tú no conoces aquello que aspiras a gobernar lo único que vas a hacer es transformarlo a tu pequeño mundo", defendió Ayuso, que añadió que pese a que nuestro país es "aconfesional" también es "profundamente católico en su mayoría".

Para algunos usuarios de redes sociales como X, estas declaraciones van encaminadas a captar a un perfil de votante muy próximo a los valores tradicionales, entre los que la religión católica constituye un pilar fundamental en sus vidas.