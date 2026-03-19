Irene Montero, tras conocerse su acto en Barcelona junto a Rufián: "Vamos a conversar para dar certezas a la gente"

La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha declarado este jueves después de conocerse que mantendrá un encuentro en Barcelona el próximo 9 de abril junto al portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, y moderado por Xavi Domènech por el futuro de la izquierda, un acto similar al que se produjo el 28 de febrero en Madrid con Emilio Delgado. El objetivo parece claro: definir la composición de las diferentes izquierdas del país para ofrecer a la ciudadanía una respuesta conjunta para tratar de frenar el auge de la extrema derecha e impedir que el Partido Popular y Vox entren en el Consejo de Ministros.

En el programa Mañaneros 360 de Televisión Española, Montero ha asegurado que "vamos a hablar para dar certezas a la gente". "Hay personas que estamos dispuestas a jugar el partido y salir a ganar. Hacer equipo con Gabriel me parece buena idea. No sólo es para las elecciones generales, pero también para las elecciones", ha dicho en el programa de televisión.

"Hay un partido que jugar para bajar el precio de los alquileres, para bajar el precio de los alimentos, para seguir avanzando en el feminismo y para frenar el auge de la extrema derecha y, para ello, Podemos siempre ha estado dispuesto y va a seguir estándolo", ha proseguido Irene Montero en una entrevista donde ha puesto el foco esencialmente en el acto de Barcelona a la espera de que las alianzas con otros miembros de la izquierda transformadora "caigan por su propio peso". Una frase que se ha repetido en los últimos meses y después de los desastres autonómicos de Aragón y Castilla y León.

Ante la pregunta directa si dentro del tándem de Rufián-Montero entra Sumar, la dirigente morada lo ha dejado claro: "Para las alianzas somos muy respetuosas y para eso tienen que hablar los partidos, pero la gente debe saber que hay personas que estamos dispuestas a jugar el partido y frenar a la derecha".

El encuentro además surge debido "a la violencia que lleva tiempo sufriendo la izquierda y que no hace más que crecer". "Hay que plantar cara a la derecha en todos los ámbitos, desde el político, el mediático, el judicial y social", ha dicho montero después de anunciar un acto en el que, previsiblemente, se matizará la construcción de una izquierda que pueda ofrecer a la ciudadanía una candidatura de ilusión de esperanza que, por el momento, a nivel autonómico no ha aparecido.

Es por ello que Montero ha apuntado a que "pensamos en lo electoral, pero no sólo". "Hagamos todo lo que tengamos que hacer para construir una izquierda fuerte que pueda salir a ganar y disputar el partido", ha concluido la exministra de Igualdad que se encontrará el próximo 9 de abril en Barcelona junto a Gabriel Rufián en esta segunda parada de la ruta que está realizando el líder de ERC, después del acto junto a Emilio Delgado en Madrid.

En aquel entonces estuvieron miembros de Más Madrid, Sumar, Izquierda Unida, Movimiento Sumar... La incógnita que se deberá resolver en los próximos días es si el resto de las izquierdas estarán presentes en esta segunda estación que tendrá lugar en la ciudad condal.