Salió en TVE pero nadie dijo su nombre: desvelada la identidad del misterioso guitarrista que ha tocado con La Oreja de Van Gogh

La Oreja de Van Gogh actuando en La Casa de la Música , con el nuevo guitarrista a la derecha, junto a Amaia, y la guitarra en homenaje a Pablo Benegas, a la izquierda.

Ni Estopa ni el vestido de Cristina Pedroche. La Oreja de Van Gogh fue la protagonista absoluta de la Nochevieja de 2025. Nada menos que la vuelta de Amaia Montero al grupo, con el debate coleando de Amaia vs. Leire, y la presentación del primer single, Todos estamos bailando la misma canción. El "marco", el programa pre campanadas de TVE, La Casa de la Música. Nuevo tema, y nuevo guitarrista.

Y es que, más allá de la viral e histórica actuación que ofrecieron desde el Palacio Miramar de San Sebastián, quedaba la reacción ante la nueva canción y los detalles de alrededor, empezando por el atuendo de Amaia, que dio mucho más que hablar que el de Pedroche, protagonizando memes y opiniones para todos los gustos.

Pero había más, mucho más, porque la vocalista original del grupo volvía, pero el guitarrista y uno de los principales compositores y letristas, Pablo Benegas, ya no estaba en el escenario, aunque como veremos, no se había ido del todo. En su lugar, el nuevo componente, no oficial aún: Imanol Goikoetxea.

El nuevo guitarrista de La Oreja de Van Gogh llegó, pero Benegas no se había ido del todo

No era fácil distinguirlo, centrados la mayoría en la actuación en si, en la canción y en el espectacular y aparatoso estilismo de Amaia, pero ahí estaba para los muy observadores, a la izquierda del escenario, desde el punto de vista del telespectador: una solitaria guitarra española apoyada perteneciente a Pablo, aunque se ocupara de la guitarra eléctrica.

X (antes Twitter) se hizo eco de este detalle, en probable homenaje a uno de los fundadores del grupo donostiarra, aunque el texto no sea la realidad.

Quién es Imanol Goikoetxea

Su nombre no apareció en rótulos ni fue citado desde el escenario, pero su presencia tampoco pasó desapercibida para los seguidores más atentos. Cuántos detalles tenía la actuación, y tras ella, se confirmó que Imanol será el músico encargado de la guitarra, ocupando el puesto de Benegas.

Lejos de buscar protagonismo, Goikoetxea mostró un estilo sobrio, preciso y muy integrado en el sonido clásico del grupo. Una forma de tocar que encaja con la filosofía de La Oreja de Van Gogh, donde la melodía y la emoción de la canción siempre han primado sobre el lucimiento individual.

De hecho, es el guitarrista de Álex Ubago y cuenta con una trayectoria sólida en directo, vinculada al pop y al rock, con lo que llega con experiencia contrastada en grandes escenarios.