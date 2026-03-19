Ayuso explica qué pasaría si saliese con un "socialista muy corrupto": era imposible que Óscar Puente no apareciese

En solo una línea. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a hacer gala de su estilo irónico a la hora de comentar unas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista con Ok Diario. En dicha conversación, Ayuso insiste en denunciar una persecución que "lo que intentan es judicializar a todo mi entorno para amedrentarnos y para mí, anímicamente, quitarme las ganas", dando un espaldarazo a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, pero también a su pareja, el empresario Alberto González Amador.

En esta serie de respuestas, Ayuso ha acabado ironizando con el supuesto de lo que ocurriría si ella saliese con un "socialista", que fuese "muy corrupto", en lugar de con su actual pareja. Puente ha visto la publicación en la red social X -antes Twitter- y ha dejado un comentario mordaz que ya supera los 4.000 'me gusta', con un millar de veces compartidas.

Preguntada sobre el caso de Alberto González Amador, Ayuso también ha dejado entrever que está en ese mismo escenario que Rodríguez: "Ellos han hecho una lista y han dicho: 'Vamos a ver, ¿quién rodea a esta mujer, quién le puede dar soporte emocional, quiénes son sus familiares, quiénes son los de su entorno', pues van uno a uno fabricándolas".

Y, tras ese momento, le han inquirido por "¿cuáles van a ser las siguientes con González Amador?", a lo que la mandataria madrileña ha respondido a renglón seguido que "ah, no lo sé, pero nunca van a parar", para pasar a realizar una serie de críticas. "Esto va solo desde el ánimo. Este hombre [se refiere a González Amador], él nunca contrató con la Comunidad de Madrid, nunca ha venido a la Comunidad de Madrid a hacer negocios. Esto es intentar aislarme socialmente", ha asegurado Ayuso.

La respuesta de Puente sobre lo que Ayuso "viene a reconocer"

Así, la también presidenta del PP madrileño ha planteado que "date cuenta, que yo no podría tener una relación con ninguna de las cientos de miles de empresas con las que contrata la Comunidad de Madrid y los cientos de proveedores que tienen a su vez cada una de las empresas o cualquier empresa que, por un motivo o por otro, reciba una ayuda, una subvención, tenga algo que ver con la Comunidad de Madrid". A juicio de Ayuso, eso solo le deja una hipotética opción: "Es decir, yo no podría salir con nadie más que con un socialista. Y, si fuese, muy corrupto, para que nadie le mire. Entonces ahí se me permitiría cualquier cosa".

Ayuso ha terminado lamentando que "evidentemente, si la de 'comunismo y libertad' [en referencia a su propio eslogan electoral] no es libre para decidir con quién quiere salir y cómo llevar su vida... apaga y vámonos". Este mismo jueves, el ministro de Transportes ha publicado un mensaje, citando la publicación de ese fragmento de la entrevista, que llevaba la siguiente cita -no es textual- de Ayuso: "Si yo en lugar de salir con González Amador saliera con un socialista muy corrupto se me perdonaría todo".

Puente ha tirado de sarcasmo y ha valorado, en referencia a González Amador, que "viene a reconocer que es muy corrupto, pero no socialista", dando a entender que a Ayuso se le perdonan cosas.