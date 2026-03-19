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Ayuso explica qué pasaría si saliese con un "socialista muy corrupto": era imposible que Óscar Puente no apareciese
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Ayuso explica qué pasaría si saliese con un "socialista muy corrupto": era imposible que Óscar Puente no apareciese

"Evidentemente, si la de 'comunismo y libertad' no es libre para decidir con quién quiere salir y cómo llevar su vida... apaga y vámonos", reflexiona la presidenta madrileña.

Antón Parada
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Imágenes de archivo de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el empresario Alberto González Amador (en el círculo).
Imágenes de archivo de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el empresario Alberto González Amador (en el círculo).Getty Images

En solo una línea. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a hacer gala de su estilo irónico a la hora de comentar unas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista con Ok Diario. En dicha conversación, Ayuso insiste en denunciar una persecución que "lo que intentan es judicializar a todo mi entorno para amedrentarnos y para mí, anímicamente, quitarme las ganas", dando un espaldarazo a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, pero también a su pareja, el empresario Alberto González Amador.

En esta serie de respuestas, Ayuso ha acabado ironizando con el supuesto de lo que ocurriría si ella saliese con un "socialista", que fuese "muy corrupto", en lugar de con su actual pareja. Puente ha visto la publicación en la red social X -antes Twitter- y ha dejado un comentario mordaz que ya supera los 4.000 'me gusta', con un millar de veces compartidas.

Preguntada sobre el caso de Alberto González Amador, Ayuso también ha dejado entrever que está en ese mismo escenario que Rodríguez: "Ellos han hecho una lista y han dicho: 'Vamos a ver, ¿quién rodea a esta mujer, quién le puede dar soporte emocional, quiénes son sus familiares, quiénes son los de su entorno', pues van uno a uno fabricándolas". 

Y, tras ese momento, le han inquirido por "¿cuáles van a ser las siguientes con González Amador?", a lo que la mandataria madrileña ha respondido a renglón seguido que "ah, no lo sé, pero nunca van a parar", para pasar a realizar una serie de críticas. "Esto va solo desde el ánimo. Este hombre [se refiere a González Amador], él nunca contrató con la Comunidad de Madrid, nunca ha venido a la Comunidad de Madrid a hacer negocios. Esto es intentar aislarme socialmente", ha asegurado Ayuso.

La respuesta de Puente sobre lo que Ayuso "viene a reconocer"

Así, la también presidenta del PP madrileño ha planteado que "date cuenta, que yo no podría tener una relación con ninguna de las cientos de miles de empresas con las que contrata la Comunidad de Madrid y los cientos de proveedores que tienen a su vez cada una de las empresas o cualquier empresa que, por un motivo o por otro, reciba una ayuda, una subvención, tenga algo que ver con la Comunidad de Madrid". A juicio de Ayuso, eso solo le deja una hipotética opción: "Es decir, yo no podría salir con nadie más que con un socialista. Y, si fuese, muy corrupto, para que nadie le mire. Entonces ahí se me permitiría cualquier cosa".

Ayuso ha terminado lamentando que "evidentemente, si la de 'comunismo y libertad' [en referencia a su propio eslogan electoral] no es libre para decidir con quién quiere salir y cómo llevar su vida... apaga y vámonos". Este mismo jueves, el ministro de Transportes ha publicado un mensaje, citando la publicación de ese fragmento de la entrevista, que llevaba la siguiente cita -no es textual- de Ayuso: "Si yo en lugar de salir con González Amador saliera con un socialista muy corrupto se me perdonaría todo".

Puente ha tirado de sarcasmo y ha valorado, en referencia a González Amador, que "viene a reconocer que es muy corrupto, pero no socialista", dando a entender que a Ayuso se le perdonan cosas.

Antón Parada
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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