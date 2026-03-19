Recuperan lo que contó Eva Arguiñano sobre la infancia de su madre en plena Guerra Civil

El testimonio sobre su madre de la repostera televisiva Eva Arguiñano, hermana del también cocinero y presentador Karlos Arguiñano, se ha recuperado y está generando miles de reacciones en la red social de X.

Ocurrió durante la edición del 2024 del programa reality culinario Bake off: famosos al horno. En un momento dado, la cocinera vasca quiso contar cómo sobrevivió su madre al bombardeo de Gernika y emocionó a todos los concursantes que estaban presentes en sus respectivos fogones, tal y como se pudo ver mientras los enfocaban.

"Mi madre fue una de las supervivientes del bombardeo de Gernika. Ella siempre me contaba ya de mayor, porque de joven nunca me lo quiso contar, que estaba recogida, porque estaban huyendo, en un caserío y bajaba todos los días del caserío a por pan", comenzó diciendo, emocionada y con la voz entrecortada.

Arguiñano explicó que su madre "era muy, muy coja" y que ella sabía que en la panadería, al verla coja, "le darían algo más porque siempre le daba un bollo de regalo o alguna cosa así".

Sin embargo, ese día sobrevoló un avión alemán: "Entonces, estando ahí en la panadería, vino un avión alemán que llamaban El abuelo y se refugiaron. Dicen que cuando salió del refugio no sabía ni dónde estaba...". Paula Vázquez, la presentadora del espacio, ayudó a Arguiñano a terminar la frase diciendo que "como representa el cuadro", en referencia a la obra del pintor malagueño Pablo Picasso.

La viralidad en redes

Ese testimonio lo ha recuperado @BlackVillain666, un usuario de X que está arrasando con más de 200.000 reproducciones, un millar de compartidos y centenares de respuestas.

"Con Franco se vivía mejor, dicen los niñatos de Vox. Eva Arguiñano, contando que su madre fue una superviviente del bombardeo a Guernica. Aún hay gente viva que nos puede hablar de como era la cosa", ha afirmado junto al tuit.