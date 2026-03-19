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Recuperan lo que contó Eva Arguiñano sobre la infancia de su madre en plena Guerra Civil
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Recuperan lo que contó Eva Arguiñano sobre la infancia de su madre en plena Guerra Civil

Fue durante el programa 'Bake off: famosos al horno'.

Alfredo Pascual
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La cocinera Eva Arguiñano.
La cocinera Eva Arguiñano.Getty Images

El testimonio sobre su madre de la repostera televisiva Eva Arguiñano, hermana del también cocinero y presentador Karlos Arguiñano, se ha recuperado y está generando miles de reacciones en la red social de X.

Ocurrió durante la edición del 2024 del programa reality culinario Bake off: famosos al horno. En un momento dado, la cocinera vasca quiso contar cómo sobrevivió su madre al bombardeo de Gernika y emocionó a todos los concursantes que estaban presentes en sus respectivos fogones, tal y como se pudo ver mientras los enfocaban. 

"Mi madre fue una de las supervivientes del bombardeo de Gernika. Ella siempre me contaba ya de mayor, porque de joven nunca me lo quiso contar, que estaba recogida, porque estaban huyendo, en un caserío y bajaba todos los días del caserío a por pan", comenzó diciendo, emocionada y con la voz entrecortada. 

Arguiñano explicó que su madre "era muy, muy coja" y que ella sabía que en la panadería, al verla coja, "le darían algo más porque siempre le daba un bollo de regalo o alguna cosa así".

Sin embargo, ese día sobrevoló un avión alemán: "Entonces, estando ahí en la panadería, vino un avión alemán que llamaban El abuelo y se refugiaron. Dicen que cuando salió del refugio no sabía ni dónde estaba...". Paula Vázquez, la presentadora del espacio, ayudó a Arguiñano a terminar la frase diciendo que "como representa el cuadro", en referencia a la obra del pintor malagueño Pablo Picasso. 

La viralidad en redes

Ese testimonio lo ha recuperado @BlackVillain666, un usuario de X que está arrasando con más de 200.000 reproducciones, un millar de compartidos y centenares de respuestas. 

"Con Franco se vivía mejor, dicen los niñatos de Vox. Eva Arguiñano, contando que su madre fue una superviviente del bombardeo a Guernica. Aún hay gente viva que nos puede hablar de como era la cosa", ha afirmado junto al tuit.

Alfredo Pascual
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Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

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