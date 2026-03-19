Shelley Michelle, doble de cuerpo de Julia Roberts en Pretty Woman: "A veces me ocultaban en una caravana porque la protagonista no sabía que había una doble"

Los dobles actores, o especialistas de acción, no solo actúan en escenas de alto riesgo, sino que también pueden sustituir al actor protagonista, o al resto de elenco, en aquellas partes que son más íntimas o en las que, por ejemplo, se requiere de una habilidad o talento en específico.

Una de las actrices que trabaja en esta profesión es Shelley Michelle, quien protagonizó todas las escenas de sexo del personaje de Julia Roberts y apareció, al contrario de lo que muchos piensan, en la imagen de Pretty Woman en la que aparecen Richard Gere y Julia Roberts espalda con espalda. Es decir, el mítico poster en realidad era un montaje con el cuerpo de Michelle.

Este tipo de actores suelen usarse cuando el director quiere resaltar alguna característica, tal y como explica. "Querían que tuviera piernas más curvilíneas", afirma Michelle en una entrevista con el periódico The Guardian. "Eso era lo que el director, Garry Marshall, tenía en mente", agrega. El papel le consiguió otros, como cuando dobló a Anne Archer, Candice Bergen, Sean Young y otros. "Aseguré mis piernas por un millón de dólares con Lloyd's de Londres", asegura.

La actriz asegura que el uso de dobles de cuerpo es "un poco mecánico". "Es como: 'Vale, estoy encima de ti durante cuatro segundos. Ahora, vamos a rodar durante cuatro'", agrega.

A pesar de que ese es su trabajo, la mujer reconoce que ha habido algunas ocasiones en las que se ha sentido incómoda en el set de rodaje. Cuando se graba una escena de amor, "de repente, aparecen 50 personas del equipo y todas quieren verla... Así que siempre pedía que cerraran el set y solo permitieran la presencia de quienes realmente debían estar allí".

"Tenían que esconderme en un tráiler", fuera de la vista, recuerda. "Era como el cadáver que sacan, como un festín de pollo. Ya sabes, sacan la pechuga, sacan los muslos, las piernas", añade.

Tras algunas malas experiencias Michelle fundó su propia agencia, Body Doubles and Parts, a través de la cual intentó ensalzar y reconocer el trabajo de los dobles en la industria, algo que según ella no ocurre. Actualmente, la actriz trabaja en un libro autobiográfico y en un documental sobre sus experiencias como doble de cuerpo.