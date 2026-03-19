Santiago Niño Becerra aclara cuánto dinero en efectivo hay que tener en casa

El dinero en efectivo cada vez es menos habitual. La mayoría de consumidores utilizan la tarjeta de crédito, el móvil o aplicaciones como Bizum para efectuar sus pagos. Sin embargo, siempre conviene tener algo guardado en casa por si sucede una emergencia.

Un ejemplo muy cercano es el del apagón. Ante la imposibilidad de hacer pagos con tarjeta, el dinero en metálico se convirtió en un elemento clave para poder comprar.

Teniendo esto en cuenta es normal que muchos se pregunten cuánto dinero en efectivo hay que guardar en casa. Dejar grandes cantidades en efectivo tampoco es aconsejable, ya que puedes sufrir robos o pérdidas. De ahí que surja la duda.

El economista Santiago Niño Becerra se ha pronunciado sobre este asunto, haciéndose eco de los consejos del Riksbank, el banco central de Suecia.

La cantidad de dinero en efectivo que debes tener en casa

A la hora de prepararte para una emergencia es clave tener dinero en metálico en casa. El Riksbank ha aconsejo a los ciudadanos suecos guardar entre 70 y 100 euros. No se trata de una cantidad especialmente alta, pero puede salvarte a la hora de hacer una compra de productos básicos, ya sea alimentación o medicamentos, en un apagón o situación similar.

Así lo ha expresado Santiago Niño Becerra en su cuenta de X, donde suele publicar reflexiones relacionadas con la economía:

El economista se pregunta el motivo por el que las autoridades vuelven a apostar por el efectivo: "Si hasta ahora las autoridades han visto bien el desuso progresivo del dinero fiduciario, ¿por qué volver a él?".

Otro organismo que defiende guardar dinero en efectivo para poder enfrentar emergencias es el Banco Central Europeo (BCE). La propuesta es la misma que la del banco sueco: disponer de entre 70 y 100 euros en metálico por cada miembro del hogar.

El Riksbank cree que tener monedas y billetes en casa "mejora la capacidad de la ciudadanía para realizar pagos en caso de interrupciones temporales, crisis y, en el peor de los casos, guerra".

Hay que recordar que el miedo a una guerra preocupa al 48% de los españoles, según el CIS. No es de extrañar, por lo tanto, que muchas personas tengan su reserva de efectivo en casa por si tienen que hacer frente a una situación peliaguda.