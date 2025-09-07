Alfonso Reyes no necesita que le pregunten por Alcaraz para dejar bien clara su opinión sobre él

El exjugador de baloncesto, Alfonso Reyes, ha reaccionado desde su cuenta en la red social X al mensaje que otro usuario había puesto en el que hablaba de que no le caía bien el tenista murciano Carlos Alcaraz.

Horas antes de que el deportista de El Palmar luche por alzarse con su segundo US Open ante el número uno del mundo, Jannik Sinner, en Nueva York, el que fuera jugador del Real Madrid de baloncesto ha dejado clara su opinión sobre él.

Tras ver a Juan Tortosa decir que hace "esfuerzos para que me caiga bien Alcaraz", pero no lo consigue, Alfonso Reyes ha reaccionado con rotundidad a lo que él piensa del murciano.

"No se preocupe, ya nos cae muy bien a cientos de millones", ha expresado, en un mensaje sobre Carlos Alcaraz que acumula en menos de un día más de 6.000 me gusta y decenas de comentarios.

Este mismo domingo, el entrenador de tenis y tío de Rafael Nadal, Toni Nadal, ha publicado una columna de opinión este domingo en el diario El País en la que ha hablado de cómo llega el de El Palmar a la final del US Open.

"El de Murcia se ganó su paso a la final en un partido contra Novak Djokovic que, si bien estuvo algo igualado en sus dos primeros parciales, nunca me dio la más mínima sensación de que el desenlace pudiera ser otro", ha explicado en el artículo.

"Carlos es más atlético y creativo que Jannik, y esta explosividad es la que me hace pensar, enseguida, en su ligera superioridad", ha justificado el tío de Rafa Nadal en su columna de opinión.

Toni Nadal descarta que "la táctica vaya a ser un factor crucial en este partido". "Será más bien el que esté más acertado en sus propias fortalezas quien logrará alzarse con el trofeo en Nueva York", ha añadido, antes de avisar de que mucho debe cambiar todo para que esta final no se siga repitiendo "durante bastante tiempo".