Alsina se fija en lo que ha hecho Feijoo en el Congreso y lo resalta por ser poco común en él

El Congreso de los Diputados ha acogido este miércoles una nueva y tensa sesión de control al Gobierno. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha preguntado al Gobierno por la reciente y casi segura imputación del Fiscal General del Estado y por José Luis Ábalos y la visita de la UCO a su casa de Valencia para recabar pruebas.

En Más de Uno, el programa de Carlos Alsina de Onda Cero, han analizado las intervenciones de Pedro Sánchez y de Feijóo y el presentador ha llegado a una clara conclusión al ver al líder de la oposición.

"El señor Feijóo hoy estaba, esta es una impresión muy personal. Él normalmente cuando Sánchez le dice cosas él sonríe. Esto de sonreír y hacer que estás anotando en el papel para bajar un poco la mirada y como que no te hago mucho caso", ha empezado diciendo.

Y ha proseguido: "Pero hoy no, hoy estaba muy serio, como que se le viera realmente preocupado por la situación del país y retador, como dice Morodo, de no me haga bromas que no estamos para bromas. Esto es una impresión muy personal".