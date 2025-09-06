Alucina con lo que se encuentra en el mostrador de la carnicería de su pueblo: para que en Dubai tomen nota

El usuario de la red social X—antes Twitter— @JonGaxia ha descubierto posiblemente uno de los productos más raros que se haya visto. Sin embargo, si se tienen en cuenta los precedentes, no ha llegado a ser tan sorprendente, pero cada día las tabletas de chocolate se superan.

Hace apenas unos meses se hizo viral el "chocolate de Dubai", que dejó una huella enorme en el mercado y que agotó prácticamente el pistacho. El que se ha encontrado Jon no está al nivel de popularidad, pero sí que ha superado con creces los ingredientes.

No se trata de chocolate negro con pistacho, sino algo mucho más inesperado: chocolate con torreznos de Soria. "Esto debe ser el equivalente del chocolate Dubai en Castilla y León".

El tuit ha alcanzado más de medio millón de visualizaciones y 12.000 'me gusta' en menos de 25 horas, con decenas y decenas de reacciones de los usuarios. "Mi culo sigue recordándolo, no vuelvo a comerlo en mi vida", respondió la usuaria @stairwaytozai.

Algo que le ha hecho gracia a Jon es que se lo haya encontrado en una carnicería "típica de barrio". Para el usuario @shadasinGaeshi, que ha revelado que los hacen en su pueblo, el mejor es el de chocolate negro. Algunos usuarios han comentado que no es lo único que se han encontrado en Soria, también unos polvorones de torreznos: 12 unidades por 7,90.

"Está sorprendentemente bueno. El mejor es el de chocolate negro, con el tiempo he probado todos los sabores y estaba en lo cierto", ha afirmado el usuario @Rodericus_Rex. "No decepciona, es la salvajada que parece", ha admitido @Ath3neN0ctua. Algunos usuarios que ya conocían ese chocolate de antes han advertido que lleva un tiempo vendiéndose y ha sido precisamente a raíz del tuit de Jon que ha empezado a viralizarse en las redes sociales.