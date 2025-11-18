Álvaro Morte es demoledor al contestar al 17% de los jóvenes que prefieren una dictadura a una democracia

El popular actor español Álvaro Morte, conocido principalmente por su papel como El profesor en la icónica serie La Casa de Papel, ha dado una contundente y demoledora respuesta en El Hormiguero a aquellos jóvenes entre 18 y 24 años que forman parte del 17,3% que creía que "en algunas circunstancias, un Gobierno autoritario es preferible a un sistema democrático" en una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Gracias al papel en el que interpreta al expresidente del Gobierno, Adolfo Suárez, en la nueva miniserie Anatomía de un instante, que trata sobre el fallido golpe de Estado de Antonio Tejero el 23 de febrero de 1981, se ha podido dar cuenta de "lo frágil que era o es la democracia".

"Hablabas de la gente que cree que quizá se viva mejor en otros sistemas políticos. Conoceréis probablemente que han hecho una encuesta en el CIS en el que un 17% cree que es mejor, me cuesta hasta decirlo, vivir en una dictadura que en una democracia... Al leer eso, a mí me hace pensar que, a lo mejor, no tienen toda la información necesaria", le ha contado al presentador del programa, Pablo Motos.

"No lo digo de ninguna forma peyorativa, se puede ser ignorante, y ojo que soy el primer ignorante en muchísimas cosas, no lo digo por ser despectivo. Pero se puede ser ignorante por dos motivos", ha añadido. Para Morte, puede ser o que no se tenga acceso a una información o, por otro lado, que no se quiera acceder.

Es por ello que ve necesario que se encuentren o filtren las fuentes de información. "(Javier) Cercas decía que hoy por hoy tenemos una cosa muy peligrosa y es que ya no existe la verdad y que cada uno te lo vende como quiere para su propio beneficio", ha recordado.

"Se lo tienen que hacer mirar"

A estos jóvenes, tal y como ha contado en el programa de Antena 3, les diría que "intentaran encontrar otras fuentes y que piensen si prefieren un sistema en el que los partidos políticos estén prohibidos, que la mujer esté por debajo del hombre, que esté perseguida la diversidad cultural, religiosa, sexual...".

"Creo que se lo tienen que hacer mirar", ha rematado Morte, quien ha deado sin palabras hasta al propio Pablo Motos.