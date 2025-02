Ana Belén es cristalina al señalar la ola de extrema derecha en los jóvenes: habla de impaciencia

La cantante Ana Belén se ha pasado por los micrófonos de Hora 25, programa de la Cadena SER, en la que ha celebrado el Día Mundial de la Radio, y en media hora de entrevista ha dejado unas importantes frases sobre el auge de la ideología ultraderechista.

Preguntada por Aimar Bretos sobre cómo puede explicarse que en un país como España el grupo de Vox sea la tercera fuerza política y que, además, sigue subiendo, la también actriz ha sido clarificadora: "No me lo explico. Bueno, cuando se llega a un punto en el que no haces ningún tipo de propuesta y te subes a la ola de todo lo que está pasando en el mundo...".

Ha reconocido creer firmemente en que la sociedad está muy cansada de la política, sobre todo en la parte del gran problema actual de la vivienda. "Estamos muy cansados y hartos, la ciudadanía está un poco hasta el pelo porque ve que las cosas no van avanzando", ha afirmado.

Ella ha confiado en que sí van avanzando, pero "hay cosas que no están resueltas". Sobre ello, ha incidido nuevamente en los jóvenes: "Hay mucha impaciencia". Toda esa ola ultraderechista la ha descrito como una "ola de extremísima derecha que en este momento está tratando que sea un tsunami en toda nuestra sociedad".