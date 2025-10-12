Anabel Alonso lleva más de 9.000 'me gusta' con su respuesta a Ayuso tras esta frase sobre el aborto

Es uno de los mensajes más compartidos y comentados de las últimas horas y no es para menos. La actriz Anabel Alonso, que de vez en cuando vuelve a X para expresar sus opiniones políticas, ha respondido a una de las frases más polémicas de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

A la Asamblea de Madrid y al resto de España ha vuelto el manido debate sobre el aborto y Ayuso, que ha cambiado de opinión con respecto a lo que ella misma decía hace tan solo tres años, dijo que no iba a hacer listas de médicos objetores y que las mujeres se fuesen a abortar a otro lado.

"'Váyanse a abortar a otro lado' es de las frases más jodidas que he escuchado nunca en política", ha escrito en la red social de Elon Musk, citando a Ayuso, el cómico y guionista Álvaro Velasco.

Una publicación que ha leído Anabel Alonso, que ha respondido que "'Se iban a morir igual' también tiene lo suyo". Un mensaje que ha superado en 24 horas los 9.000 'me gusta' y que va camino ya de los 10.000.

¿Qué dijo Ayuso?

Como recoge Newtral, Ayuso nunca dijo literalmente la frase "iban a morir igual". En referencia a los 7291 ancianos que fallecieron en las residencias durante la primera oleada del Covid en 2020 sin ser derivados a los hospitales por los llamados "protocolos de la vergüenza".

Sobre esto dijo Ayuso que "había muertos en todas partes: en las casas, en los hospitales, en las residencias… todo colapsado".

"¿Y sabe lo que sucedía también? Que mucha gente mayor, cuando iba a los hospitales, también fallecía, porque cuando una persona estaba gravemente enferma con el covid, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio", comentó la presidenta en referencia a este asunto.