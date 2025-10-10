Esto es lo que decía Ayuso del aborto y la eutanasia cuando era joven

"¡Váyanse a otro lado a abortar!". Esta frase pertenece a la Isabel Díaz Ayuso presidenta de la Comunidad de Madrid, pero hubo otro tiempo en que la mandataria popular destacaba entre las filas de su partido por defender una posición... como mínimo, diferente. Hace mucho mucho tiempo, en un plató no muy lejano, Ayuso se encontraba rodeada de hombres teniendo que explicarles que en el PP comenzaban a cambiar las cosas.

No, no es un relato de ficción o un vídeo sacado de una IA. Son las imágenes que se están recuperando en redes sociales, y compartiendo de forma masiva, con el objeto de retratar que la mandataria madrileña no siempre fue un verso suelto en las filas populares con las posiciones y discursos que conocemos hoy. Hubo una etapa en la que Ayuso incomodaba a los sectores más conservadores -que no se habían fugado a Vox, claro-.

"No es el Partido Popular el que establece una hoja de ruta oculta para ir desligándose de sus convicciones religiosas", comienza a escucharse responder a una más joven Ayuso. "¿Quién le habría dicho al Partido Popular hace 15 años, como has dicho, que pudiera hablar del tema, incluso probablemente de la eutanasia o del aborto o del matrimonio homosexual", dice confrontando a otro tertuliano, para dejarle claro la siguiente cuestión. "Yo quería decirte que no es el PP el que tiene una hoja de ruta y un camino en marcha en ese sentido", señalaba.

¿Ayuso?: "No sé en tu organización, nosotros no somos una secta. Afortunadamente, no todo el mundo piensa de la misma manera"

¿Entonces quién creía Ayuso hace años que fue el responsable de que se abran esos melones en el PP? Antes de que le gustase tanto la fruta, Ayuso creía que "es la sociedad la que así lo hace". O al menos eso reflexionaba, en una tertulia del extinto programa conservador 'El gato al agua', la misma persona que ayer estaba muy molesta por la creación de un registro de médicos que garantice que una mujer va a poder abortar en la sanidad pública aunque un doctor se niegue por 'ideología'.

"No sé en tu organización, en la nuestra nosotros no somos una secta. Afortunadamente, no todo el mundo piensa de la misma manera", rebatía Ayuso, en el centro de la mesa y rodeado de hombres. "Tampoco en el PP se hace un examen de moral, ni de creencias o convicciones religiosas cuando uno entra a formar parte", esgrimía entonces la actual líder del PP de Madrid, para ser interrumpida por otro de los tertulianos. "¿Cómo que no?", dijo él para que ella saltase al momento, muy irónica, con un "sorpresa".

"Yo no quedo con gente del PP para ir a misa, entre otras cosas, porque yo no soy creyente"

"Pero si Celia Villalobos acaba de decir que 'los que creen que el aborto es un derecho no acaban en el PP'", le replica. Antes de abordar ese tema, Ayuso pide tiempo para argumentar lo anterior. "Yo desde luego milito en el PP, yo sí, no sé vosotros", dice mientras uno asiente y se centra en él. "No sé si a ti te hicieron un examen de moral y de convicciones religiosas. Yo no quedo con gente del PP para ir a misa, entre otras cosas, porque yo no soy creyente y no tengo que ver con masonerías", decía, para ir aún más allá.

"Te sorprendería la cantidad de gente que es como yo, porque cuando haces un partido de centroderecha, con un amplio espectro de militantes de todas las creencias ideológicas, nosotros al final por lo que estamos unidos es por lo que nos une a todos. Los mismos valores de unidad del país, de unidad de España, de principios como la línea contra el terrorismo, principios económicos, pero aspecto fundamentales", continuaba, concretando que "en las convicciones personales no todos pensamos de la misma manera".

Al juicio de aquella Ayuso, "por eso se abren debates donde estamos divididos, como puede ser, afortunadamente, temas como el aborto o la eutanasia. Tú dices 'probablemente, sospechosamente, el PP dentro de poco abra el tema de la eutanasia'. ¿Y por qué no? Si es un debate social, habrá que abrirlo, pero no porque haya masonería o hilos ocultos en el PP, sino porque es la sociedad la que avanza y el PP tiene que avanzar y así está haciendo con ellos".

Y antes de finalizar, dejaba otra reflexión sobre cuestiones que en la actualidad se han convertido en caballos de batalla políticos para el PP de Madrid. "¿Qué tiene de bueno? Que esto nos hace ser un partido de mayorías, pero con sus dificultades como puede ser para ponernos a todos de acuerdo en cosas tan sensibles como puede ser el aborto. Y remato, afortunadamente", sentenció, desafortunadamente, para quienes hoy defienden posiciones progresistas y de centro en el PP.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.