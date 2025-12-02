Andrea, influencer que ha dejado de fumar vaper tras siete años: "Una semana y media y ya he notado cosas"
Empezó con catorce años y apunta cuales son las consecuencias.
Los expertos sanitarios llevan un tiempo avisando de los peligros de fumar vaper y las consecuencias a largo plazo que puede acarrear esta práctica. Los cigarrillos electrónicos o vapers se han popularizado en los últimos años, especialmente entre la población joven, que ha encontrado en ello una alternativa al tabaco.
Sin embargo, hay quienes ya están alzando la voz para alertar sobre los problemas de salud que puede provocar su uso continuado. La influencer Andrea Palazón, conocida en TikTok como @andreaapalazon ha contado su experiencia fumando vaper durante siete años. "El vaper es una pedazo de mierda", ha asegurado.
En este sentido, ha relatado que su primer contacto con el vaper se produjo cuando tenía apenas 14 años: "Un colega y yo vamos a un bazar y decimos '¿lo probamos?' Era un lapicito, que nadie sabía lo que era y tú le echabas un líquido, y sacabas humo y qué guay".
"No me he hecho ninguna prueba. Estoy acojonada"
Era 2018, teníamos 14 años, nadie sabía lo que era el vaper, nadie sabía las consecuencias y pues nosotros fumábamos...". Ahora, en 2025, cuenta que han pasado siete años desde entonces: "Ahora tengo 22 mis pulmones han estado en pleno crecimiento, y a saber... porque no me he hecho ninguna prueba".
Asimismo, ha alertado de que "hay personas que llevan menos tiempo fumando y ya les ha salido un edema pulmonar y yo estoy acojonada", ha contado a sus seguidores, a los que también ha descrito las afecciones que le provocó el vaper. "Me notaba como que tenía fatiga, tenía ansiedad, no podía dormir, me dolía el cuerpo, me dolía la barriga, la garganta, placa de pus todo el rato....", ha contado.
Sin embargo, se ha mostrado muy contenta porque ya empieza a notar síntomas de mejoría tras una semana y medio sin fumar: "Yo lo he dejado hace una semana y media, y he podido notar cosas". Andrea Palazón ha contado que no lo ha dejado por motu propio, sino que en este proceso está contando con la ayuda de su novio.
"Sabéis que yo he sufrido muchísimo por la barriga, por el sibo, por lo que sea... ya no me duele tanto, está menos inflamada, me ahogo menos al hablar, puedo dormir mejor, o sea una barbaridad", ha contado, reconociendo los beneficios de dejar de fumar.
Por último, ha dejado una breve reflexión sobre la temprana edad a la que empiezan a consumir vaper algunos adolescentes. "Yo veo a niños de 11 años, 12 años fumando vaper. No empecéis con esta tontería. Ojalá yo nunca haberlo probado", ha alertado. "Estoy muy orgullosa de mí, que ojalá los que estéis fumando vaper seáis conscientes de lo que pasa, porque ya hay gente con edemas pulmonares", ha sentenciado.