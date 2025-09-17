Andrea Ropero pregunta por lo sucedido en La Vuelta al número 2 de Ayuso y su respuesta es para verla

La reportera de El Intermedio Andrea Ropero y Alfonso Serrano, el número '2' de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, ha protagonizado una de las escenas que más están compartiéndose en X en las últimas horas.

En las imágenes emitidas este lunes en el programa de laSexta se puede ver como la periodista pregunta al secretario general del PP en Madrid que "por qué dice que este domingo se vieron en Madrid 3.000 kale borrocas", tras las manifestaciones a favor de Palestina y contra Israel que obligaron a suspender la última etapa de La Vuelta.

Su respuesta está dando que hablar: "Gentuza, eran auténtica gentuza rompiendo la convivencia en Madrid. Eran gentuza".

"¿Le preocupa más lo que ocurre en las calles de Madrid que la violencia en Gaza?", insistió Ropero. "Nada que ver, eso es una manipulación", afirmó Serrano antes de meterse a un acto.

A la salida, la periodista volvió a hablar con el dirigente 'popular' y le interrogó si las 100.000 personas que dio delegación de Gobierno de la concentración eran gentuza. "No había 100.000 personas, por mucho que lo diga la izquierda y El Intermedio", contestó.

Finalmente, Serrano acabó hablando con Ropero y fue muy crítico con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Mintió en el día de ayer (por este domingo) cuando después de haberse reunido con todos los alcaldes afectados por la Vuelta a España les comprometió una serie de patrullas y policías que no estuvieron en la calle".

"Por lo tanto, estoy hablando de la imagen lamentable que dimos como ciudad, región y país auspiciado por el presidente del Gobierno y otro día si quiere hablamos de conflictos internacionales", concluyó el político conservador.

La escena se ha hecho viral en X con más de 250.000 reproducciones y 2.000 comentarios, así como ha superado los 4.000 me gusta.