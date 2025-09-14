Se suspende el final de La Vuelta y el tuit que pone Pedro Delgado sobre Pedro Sánchez acumula miles de reacciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estuvo este domingo en un mitin celebrado en Málaga, donde reprochó al PP y a otras formaciones que "no dicen nada" ante "la barbarie en Gaza" y que lo "único" que hacen es "insultar".

"España brilla como ejemplo y con orgullo. Da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos. Nos ponemos de acuerdo en una causa justa, como son los derechos humanos. ¡Viva el pueblo español!", afirmó Sánchez ante los asistentes, entre vítores, aplausos y banderas palestinas.

Sus palabras, que coincidieron con la jornada más caótica de la Vuelta Ciclista a España, no tardaron en generar reacciones tanto políticas como deportivas. Mientras la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, censuraban al jefe del Ejecutivo por "lanzar fuego" y "alentar" las protestas propalestinas, el exciclista y campeón de la Vuelta de 1985, Pedro Delgado, cargó contra él en redes sociales y le recordó que hasta hace bien poco seguían comerciando con el país de Netanyahu.

"¡Qué tristeza más grande! Un presidente del Gobierno apoyando las manifestaciones violentas. Él y sus socios (Podemos, Bildu y partidos nacionalistas…) que tanto protestan en @lavuelta, llevan gobernando durante años y vendiendo armas a Israel. Eso tal vez no les de vergüenza", escribió Delgado en un mensaje en 'X' (antes conocido como Twitter.

La carrera terminó antes de lo previsto

La tensión política se mezcló así con una jornada inédita en la historia de la carrera: la organización de la Vuelta canceló la última etapa en Madrid tras la irrupción de manifestantes propalestinos en el recorrido.

A la altura de los 57 kilómetros de meta, después de que se hubieran saltado las vallas de seguridad y se produjeran enfrentamientos con la policía, la prueba se dio por concluida. Los ciclistas fueron escoltados por las fuerzas de seguridad hasta sus vehículos y hoteles, poniendo fin de forma inesperada a la edición número 80 de la ronda española.