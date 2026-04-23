Antón Losada se queda perplejo al ver lo que ha ocurrido en la comparecencia de Rajoy en la Audiencia Nacional

Mariano Rajoy ha comparecido este jueves en la Audiencia Nacional en el juicio por la pieza separada Kitchen que investiga si la cúpula del Ministerio de Interior espió con fondos reservados al extesorero del PP, Luis Bárcenas.

El expresidente del Gobierno se ha puesto delante de la jueza y, como si el asunto no fuese con él, ha restado credibilidad a todas las acusaciones vertidas contra él por el exresponsable de Finanzas del Partido Popular Luis Bárcenas en el juicio del Caso Kitchen.

"Mi tranquilidad era absoluta. Si las tuviera [grabaciones que demostraran la implicación de miembros del PP en una contabilidad B], las habría dado a conocer como dio a conocer otros documentos", ha dicho también Rajoy.

Según Rajoy, su relación con Bárcenas fue solamente "profesional" y todo se truncó cuando descubrieron que Bárcenas "tenía 48 millones de euros en Suiza". "Antes había una presunción, pero ese día cambió", ha dicho el exlíder del PP.

"Yo fui vicesecretario del partido desde 1990 y cuando llegué allí ya estaba Bárcenas. No era una persona de mi confianza", ha afirmado con rotundidad el expresidente, quien ha contestado con escuetos "no" a casi todas las preguntas que ha recibido, también las que hacen referencia a si sabía de la existencia de una contabilidad B en en el Partido Popular.

En X se ha hablado mucho de la actitud de la jueza que lleva la causa por sus interrupciones a las acusaciones particulares de PSOE y Podemos. Ha sido el analista político Antón Losada el más crítico con esta situación y ha dejado un contundente mensaje en la red social de Elon Musk.

"La presidenta del tribunal que juzga la Kitchen debe estar de baja hoy y la sustituye la abogada defensora de Mariano Rajoy", ha dicho contundente el profesor gallego en su perfil.