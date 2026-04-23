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Mariano Rajoy niega la caja B en el PP, los seguimientos a Luis Bárcenas y resta importancia a lo de "El asturiano" o "el barbas": "Yo me llamo Mariano Rajoy"
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Mariano Rajoy niega la caja B en el PP, los seguimientos a Luis Bárcenas y resta importancia a lo de "El asturiano" o "el barbas": "Yo me llamo Mariano Rajoy"

El expresidente del Gobierno ha declarado como testido en la Audiencia Nacional, donde se juzga el caso Kitchen, la supuesta trama de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas para buscar información comprometida que pudiera tener.

Héctor Juanatey
Héctor Juanatey
SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID), 23/04/2026.- Una pantalla en la sala de prensa muestra al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy durante su declaración como testigo en el juicio del caso Kitchen, en el Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional, en San Fernando de Henares, este jueves. Rajoy vuelve este jueves a la Audiencia Nacional para declarar como testigo y a enfrentarse al fantasma de las siglas 'M.R' de los papeles de Bárcenas, quien asegura que le grabó destruyendo la última hoja de la contabilidad B del partido. EFE/Mariscal
Una pantalla en la sala de prensa muestra al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy durante su declaración como testigo.EFE/Mariscal

Fiel a su estilo, casi como si el asunto no fuera con él, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha restado credibilidad este jueves en la Audiencia Nacional a todas las acusaciones vertidas contra él por el exresponsable de Finanzas del PP Luis Bárcenas en el juicio del caso Kitchen, donde se investiga la supuesta trama que buscaba localizar y robar la información comprometida y perjudicial para el partido que el extesorero todavía pudiera almacenar. "Mi tranquilidad era absoluta. Si las tuviera [grabaciones que demostraran la implicación de miembros del PP en una contabilidad B], las habría dado a conocer como dio a conocer otros documentos", ha señalado Rajoy, quien además ha negado haber tenido demasiada relación con Bárcenas más allá de lo profesional.

Con las manos entrelazadas durante toda su intervención, Rajoy ha asegurado que su relación con Bárcenas se limitó a lo "profesional". "Yo fui vicesecretario del partido desde 1990 y cuando llegué allí ya estaba Bárcenas. No era una persona de mi confianza", ha declarado el expresidente, quien ha contestado con escuestos "no" a las preguntas respecto a si sabía de la existencia de una contabilidad B, si en algún momento se dieron instrucciones para la destrucción de pruebas o si alguna persona había "amenazado" o "intimidado" al extesorero. "Eso es absolutamente falso", ha insistido Rajoy.

Héctor Juanatey
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Redactor de Política de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela y Máster de Investigación en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó en La Voz de Galicia, Público, La Sexta o eldiario.es y colaboró en medios como Praza, Luzes, La Marea, Vanity Fair o CTXT. Creó un programa de humor con los cómicos Facu Díaz y Miguel Maldonado en La Tuerka. Ha escrito tres libros: 'El analista' (Libros del KO), 'Dajla. Apuntes desde o Sahara' (Praza), y '(Des)Unidos' (Icaria).

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