Mariano Rajoy niega la caja B en el PP, los seguimientos a Luis Bárcenas y resta importancia a lo de "El asturiano" o "el barbas": "Yo me llamo Mariano Rajoy"

Fiel a su estilo, casi como si el asunto no fuera con él, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha restado credibilidad este jueves en la Audiencia Nacional a todas las acusaciones vertidas contra él por el exresponsable de Finanzas del PP Luis Bárcenas en el juicio del caso Kitchen, donde se investiga la supuesta trama que buscaba localizar y robar la información comprometida y perjudicial para el partido que el extesorero todavía pudiera almacenar. "Mi tranquilidad era absoluta. Si las tuviera [grabaciones que demostraran la implicación de miembros del PP en una contabilidad B], las habría dado a conocer como dio a conocer otros documentos", ha señalado Rajoy, quien además ha negado haber tenido demasiada relación con Bárcenas más allá de lo profesional.

Con las manos entrelazadas durante toda su intervención, Rajoy ha asegurado que su relación con Bárcenas se limitó a lo "profesional". "Yo fui vicesecretario del partido desde 1990 y cuando llegué allí ya estaba Bárcenas. No era una persona de mi confianza", ha declarado el expresidente, quien ha contestado con escuestos "no" a las preguntas respecto a si sabía de la existencia de una contabilidad B, si en algún momento se dieron instrucciones para la destrucción de pruebas o si alguna persona había "amenazado" o "intimidado" al extesorero. "Eso es absolutamente falso", ha insistido Rajoy.