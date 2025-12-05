Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Antón Losada utiliza una "expresión técnica" de Galicia para definir la salida de Eurovisión, pero es tan claro que lo entenderán en toda España
Eurovisión

Antón Losada utiliza una "expresión técnica" de Galicia para definir la salida de Eurovisión, pero es tan claro que lo entenderán en toda España

La opinión del analista gallego levanta el aplauso de la mayoría.

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
Antón Losada reacciona a la salida de España de Eurovisión
Antón Losada reacciona a la salida de España de Eurovisión'MAÑANEROS 360' (TVE)

Antón Losada ha estado este viernes en Mañaneros 360 para analizar la última hora política de nuestro país. Durante la conexión en directo, Javier Ruiz le ha preguntado por un tema de plena actualidad: la salida de España del festival de Eurovisión. Y el analista gallego no ha podido ser más claro.

Solo ha necesitado cinco palabras para definir la decisión adoptada por RTVE de no participar en el certamen musical. "Aquí en Galicia tenemos una expresión técnica para definir lo que está pasando con el festival de Eurovisión y la decisión de Televisión Española y es 'vaia o demo con todo', es decir, que 'se vaya todo al demonio'", ha opinado.

Unas palabras con las que ha resumido "eso es lo que pide hacer o lo que está haciendo TVE con Eurovisión". Antón Losada ha dicho en Mañaneros 360 que lo mejor es "que se queden con el festival, que se queden con las lentejuelas, que se queden con su hipocresía..." y ha asegurado que él prefiere vivir en un país que "su televisión pública prefiere quedarse con las víctimas, con lo que ha sucedido en Gaza, que prefiere quedarse con la denuncia de lo que está sucediendo allí".

No te pierdas lo mejor de 'EL HUFPOST ESPAÑA'

👉 Únete totalmente gratis a nuestra comunidad para recibir más contenidos destacados de El HuffPost cada vez que leas noticias en tu móvil.

Asimismo, ha alertado de que el genocidio "sigue existiendo" pese a que "nos lo han quitado de las noticias a través de ese falso acuerdo de paz". En esta línea, ha opinado que el genocidio continúa adelante, pero de otra forma. "Ahora no son las bombas y los tiros, que también, ahora es el hambre, la sed, el frío, la enfermedad... todas las plagas que Israel está haciendo caer sobre el pueblo palestino en Gaza", ha apuntado.

"A veces en la vida hay que elegir, hay que dejarse llevar por los principios y respetar la voluntad mayoritaria del pueblo español manifestada en todas las movilizaciones que vivimos a la vuelta del verano", ha comentado Antón Losada en el programa de La 1.

"Creo que TVE, a diferencia de lo que opina mi amigo Alberto Núñez Feijóo, lo que está haciendo es un ejercicio de madurez y de responsabilidad, situándose donde está la mayoría de los españoles", ha zanjado. Estas últimas palabras responden a las declaraciones del líder del PP, quien ha tildado la decisión de RTVE de "infantilismo impropio de una televisión pública". 

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 