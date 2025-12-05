Antón Losada utiliza una "expresión técnica" de Galicia para definir la salida de Eurovisión, pero es tan claro que lo entenderán en toda España

Antón Losada ha estado este viernes en Mañaneros 360 para analizar la última hora política de nuestro país. Durante la conexión en directo, Javier Ruiz le ha preguntado por un tema de plena actualidad: la salida de España del festival de Eurovisión. Y el analista gallego no ha podido ser más claro.

Solo ha necesitado cinco palabras para definir la decisión adoptada por RTVE de no participar en el certamen musical. "Aquí en Galicia tenemos una expresión técnica para definir lo que está pasando con el festival de Eurovisión y la decisión de Televisión Española y es 'vaia o demo con todo', es decir, que 'se vaya todo al demonio'", ha opinado.

Unas palabras con las que ha resumido "eso es lo que pide hacer o lo que está haciendo TVE con Eurovisión". Antón Losada ha dicho en Mañaneros 360 que lo mejor es "que se queden con el festival, que se queden con las lentejuelas, que se queden con su hipocresía..." y ha asegurado que él prefiere vivir en un país que "su televisión pública prefiere quedarse con las víctimas, con lo que ha sucedido en Gaza, que prefiere quedarse con la denuncia de lo que está sucediendo allí".

Asimismo, ha alertado de que el genocidio "sigue existiendo" pese a que "nos lo han quitado de las noticias a través de ese falso acuerdo de paz". En esta línea, ha opinado que el genocidio continúa adelante, pero de otra forma. "Ahora no son las bombas y los tiros, que también, ahora es el hambre, la sed, el frío, la enfermedad... todas las plagas que Israel está haciendo caer sobre el pueblo palestino en Gaza", ha apuntado.

"A veces en la vida hay que elegir, hay que dejarse llevar por los principios y respetar la voluntad mayoritaria del pueblo español manifestada en todas las movilizaciones que vivimos a la vuelta del verano", ha comentado Antón Losada en el programa de La 1.

"Creo que TVE, a diferencia de lo que opina mi amigo Alberto Núñez Feijóo, lo que está haciendo es un ejercicio de madurez y de responsabilidad, situándose donde está la mayoría de los españoles", ha zanjado. Estas últimas palabras responden a las declaraciones del líder del PP, quien ha tildado la decisión de RTVE de "infantilismo impropio de una televisión pública".