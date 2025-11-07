Antonia San Juan sobre su lucha contra el cáncer: "No hay que vivirlo, hay que compaginarlo"

La actriz Antonia San Juan ha atendido a la prensa haciendo todo un alarde de simpatía, entereza y buen humor durante la alfombra roja de la Gala Break On Time 2025, que premia por segundo año los mejores guiones a nivel internacional.

La actriz, quien está plasmando en sus redes sociales con total sinceridad y naturalidad cómo está llevando su tratamiento contra el cáncer no ha tenido ningún reparo en contar ante los micrófonos como compagina su enfermedad con su día a día.

"Una cosa es estar enferma y otra es vivirlo. No hay que vivirlo, hay que compaginarlo", ha asegurado la intérprete, quien ya ha dejado claro en otras ocasiones que la enfermedad no la ha hecho renunciar a su carrera.

"Trabajo en mis redes sociales como compañía, acompaño. Yo no lo hago con ninguna finalidad ni con nada. De hecho, todo lo que me proponen de ser imagen yo no quiero", ha confesado también la artista, quien cuenta su viviencia en nombre propio a través de sus redes sociales con el único fin de visibilizar cómo es su vida con la enfermedad.

"Mucha gente me escribe y me lo agradece. A mí ya no me duele nada. Con 64 años me han dado mucho matarratas como para que ahora me vuelva a doler", ha comentado San Juan en tono bromista.

"¿A mí sabes lo que pasa? Que me da lo mismo que lo mismo me da. En mi tercera quimio como estoy y dopada de pastillas, poder estar aquí y poder hacer esto y con todas las ganas y con todo el deseo y con toda la ilusión del mundo...", ha explicado la intérprete.

"¿A quién me lo puedo dedicar yo mejor que a mí? Me podía haber quedado en mi casa cultivando la enfermedad y diciendo qué mal me encuentro y qué pobrecita de mí, pero no. No es el caso", ha asegurado la actriz.

"Yo a mí lo de luchar y ser una guerrera no me gusta", ha afirmado la artista "¿No te gusta eso?", le ha preguntado la periodista de Europa Press. "No, esos calificativos no. Yo no soy ninguna guerrera, yo soy una actriz trabajando", ha manifestado San Juan.

"Es el enfoque más de enseñanza que he escuchado"; "Que gran mujer, que gran persona"; "Cariño estas guapísima y tienes un humor extraordinario", han comentado algunos usuarios.

"Antonia eres muy fuerte, te deseo una pronta recuperación y seguir disfrutando de tu vida. ¡Espero verte muchos años más en tus próximas películas!"; "Eres una inspiración para muchas. Siempre adelante que te quedan muchas cosas bonitas por vivir", han añadido otros internautas, mandándole mucho ánimo a la actriz.