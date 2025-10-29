Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Antonia San Juan: "Yo no quiero que me den un premio por tener cáncer"
Antonia San Juan: "Yo no quiero que me den un premio por tener cáncer"

La actriz ha visitado 'Late Xou', el programa de Marc Giró en TVE.

Antonia San Juan en 'Late Xou'.RTVE

Desde que hizo público su diagnóstico de cáncer de garganta, a través de las redes sociales el pasado mes de septiembre, Antonia San Juan no deja de compartir a través de Instagram su tratamiento y la evolución de la enfermedad. Pero, sobre todo, conciencia sobre lo que conlleva el diagnóstico.

Este martes, la actriz ha visitado Late Xou, el programa de Marc Giró en TVE que ya visitó a comienzos de temporada. Allí, San Juan, además de hacer como "consejera del amor" como cada vez que visita el programa, ha reflexionado sobre la enfermedad y ha dejado claro que no quiere convertirse en "la imagen del cáncer" ni mucho menos ser reconocida por ello.

"El otro día, alguien decía: 'qué manera de vender'. Yo no vendo nada. Tienen que saber lo que es el concepto de compraventa. Si yo vendiera algo, tendría que cobrar", ha reflexionado. "Lo único que hago en Instagram todos los días —que me lleva un tiempo, evidentemente, pero que no me importa— es desmitificar la palabra cáncer: saber que el cáncer tiene cura, que uno tiene que tener voluntad para tirar hacia delante y ya está. Es una cosa totalmente altruista", ha dejado claro. 

No obstante, la intérprete que dio vida a Agrado en Todo sobre mi madre, ha dejado claro que no quiere quedarse en eso. "Lo que no quiero es convertirme en la imagen del cáncer, porque yo soy actriz", ha explicado y ha recordado que ya ha recibido algunas proposiciones de ser premiada por su enfermedad.

"Yo no quiero que me den un premio por tener un cáncer. El mejor premio que me pueden dar a mí estando enferma es darme trabajo. Eso es un premio, que me den trabajo", ha zanjado la actriz.

La intérprete llegó al programa de Giró haciendo gala de su característico sentido del humor y comparando los altibajos del cáncer y del tratamiento con una ópera de Wagner. "El problema sobre todo lo tengo con el pelo. Han tardado muchísimo en peinarme", ha bromeado ante el presentador.

Según la actriz, la enfermedad "tiene sus momentitos que estás un poco para arriba, un poquito para abajo, pero como yo tengo buen carácter y soy bastante zen y de cuidarme, lo estoy llevando bastante bien". Asimismo, ha destacado que lleva "unos cuatro o cinco días muy bien", algo que no le había sucedido anteriormente y ha recordado todas las fases que ha pasado.

"Primero te dan la noticia, te asustas. Evidentemente, porque uno quiere vivir. Luego viene una parte donde, de manera inconsciente, estás como enfadada, y luego hay un momento donde realmente lo asumes, te das cuenta y vas a favor de todo, del tratamiento y de todo", ha destacado.

