Antonio Banderas se moja sobre la deriva de Estados Unidos: mucho ojo a lo que podría pasar en Europa
Virales
"Lo sufriremos todos", asegura en 'El Mundo'.

Daniel Pueblas Lara
MADRID, SPAIN - APRIL 08: Antonio Banderas receives the "Tren de la cultura" award by Renfe during Talia Awards at All In One Caixa Bank Space on April 08, 2024 in Madrid, Spain. (Photo by Patricia J. Garcinuno/Getty Images)Getty Images

Antonio Banderas, actor, productor y director de cine, ganador del Goya de Honor en 2014 y del Goya a Mejor actor en 2020, ha concedido una entrevista a El Mundo con motivo de la llegada a Madrid de su nuevo musicalGodspell, basado en la vida de Jesús de Nazaret. 

El intérprete malagueño, que vivió en Estados Unidos, ha hecho un breve repaso al momento que vive el país gobernado por Donald Trump. Preguntado por si en aquel entonces tenía la intuición de que acabaría "mal", Antonio Banderas ha sido muy claro.

Para el actor, "los americanos van a tener que darse un golpe". Con estas palabras se ha referido a la deriva totalitaria a la que Donald Trump está conduciendo a Estados Unidos. 

En esta línea, considera que la influencia del país de las 13 barras y 50 estrellas es global, y que por lo tanto "si se dan ellos el golpe, lo sufriremos todos". Asimismo, cree que se ha gestionado "muy mal la relación entre norte y sur".

En la entrevista también le han preguntado por la situación geopolítica de Europa, relegada a un segundo plano en el ámbito internacional: "¿Nos dirigimos a la misma autodestrucción en Europa?". 

Antonio Banderas no tiene una opinión clara, pero cree que estamos viendo "demasiados muertos en pantalla" y "normalizando la sangre de otros". Para el actor malagueño, ver "demasiados niños muertos entre escombros como boquerones "daña mucho la psique humana".

La controvertida opinión sobre Pedro Sánchez

Antonio Banderas fue protagonista la semana pasada por su visita a El Hormiguero, donde fue preguntado por la actualidad nacional, y más concretamente, por el Gobierno de Pedro Sánchez

"La mayor oposición de Pedro Sánchez sería el propio gobierno de Pedro Sánchez hace cuatro años. Si tú colocas a ese Gobierno de Sánchez de hace cuatro años en la bancada de la oposición del PP, esa sería la mayor oposición del Gobierno actual", aseguró el actor.

Al hilo de esto, Antonio Banderas dijo que entendía que "se pueda cambiar de opinión", pero introdujo un matiz en su argumentario. "Una cosa es cambiar de opinión y otra cambiar de principios y eso ha sido muy doloroso para muchos", apuntó. 

La respuesta del Gobierno no se hizo esperar, y la encargada de replicarle fue la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez, quien en todo momento quiso dejar claro su admiración al actor español. 

"Respeto todas las opiniones políticas y valoro, admiro y aprecio a una persona tan universal como Antonio Banderas, uno de los mejores actores de nuestro país, pero no comparto su opinión", señaló en Espejo Público.

