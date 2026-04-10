Antonio Maestre confiesa que tuvo depresión por los ataques de "gente de un entorno ideológico próximo al mío"

El periodista Antonio Maestre, colaborador habitual de Al rojo vivo, entre otros programas de laSexta, pasó este jueves por Hora 25 para hablar sobre su nuevo libro, Me crie como un fascista, donde repasa una parte fundamental de su vida

Durante la conversación con Aimar Bretos, presentador del espacio de la SER, confesó que sufrió depresión, provocada en gran medida por su exposición pública. "Pensaba que no me afectaba absolutamente nada de lo que me estaba ocurriendo", relató.

No obstante, Antonio Maestre recoció que realmente sí le afectaba: "Eso es una gilipollez enorme porque me afectaba enormemente, lo que pasa es que no era capaz de expresarlo hasta que, como todo pasa en la vida, acaba explotando".

"Acabé con una depresión que yo no sabía que era. Tenía esa sombra negra que te atrapa por detrás y me di cuenta de que ya no solo eran los ataques de los adversarios antagónicos, de gente de extrema derecha, si no de gente de un entorno ideológico próximo al mío acabaron por demolerme emocionalmente", relató en la SER.

"Tenía que intentar ocultarlo"

Tras hacer esta confesión, Antonio Maestre reconoció que por su profesión "tenía que intentar ocultarlo". También a su entorno más cercano, su familia, que pese a que reconoció que pretender hacerles creer que no estaba mal "es una utopía".

"Todo el mundo sabía estaba mal, otra cosa es que no fuera capaz de verbalizarlo. Pero obviamente cuando lo verbalicé nadie se sorprendió. Simplemente creía que podía ocultárselo", explicó en Hora 25.

En este punto, Aimar Bretos le preguntó "a qué atribuye ese odio e inquina personal" procedente de gente que piensa prácticamente lo mismo que él. "Hay cosas que no voy a contar nunca, pero que haya gente que busque tu destrucción personal... la tuya y la de tu familia", relató Antonio Maestre.

"Ni siquiera me atrevo a pensar cómo hay personas que pueden llegar a emprender acciones para destruir a tu familia... no soy capaz, no lo concibo personalmente", ha sentenciado Antonio Maestre, que hacia el final de la entrevista se emocionó.